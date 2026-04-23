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Merlin Entertainments is a world leader in branded entertainment destinations, offering a diverse portfolio of resort theme parks, city-centre gateway attractions and LEGOLAND® Resorts which span across the UK, US, Western Europe, China, and Asia Pacific. Dedicated to creating experiences that inspire joy and connection, Merlin welcomes more than 62 million guests annually to its diverse global estate in over 20 countries. An expert in bringing world-famous entertainment brands to life, Merlin works with partners including the LEGO® Group, Sony Pictures Entertainment, Peppa Pig, DreamWorks and Ferrari to create destinations where guests can immerse themselves in a wide array of brand-driven worlds, rides and uplifting learning experiences. See www.merlinentertainments.biz for more information.
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