『TOKYO BURST-犯罪都市-』ピエール瀧、上田竜也、とにかく明るい安村…“くせ者”すぎる悪人たちの最新カットが公開
俳優・水上恒司が主演する日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）において、混沌とした東京の裏社会を切り取った場面写真が解禁された。一癖も二癖もある個性的な悪人たちが織りなす、悪人たちが切り取られている。
【写真】仲良さげ！水上恒司の話に耳を傾ける上田竜也
『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作に描いた。『ナイトフラワー』『マッチング』『全裸監督』の内田英治氏が監督を手掛けた。
メインキャストは、新宿中央署のルーキー刑事・相葉四郎を水上、相葉の最強のバディとなる韓国のエリート刑事、チェ・シウを東方神起のユンホ、そして国際指名手配犯のボスである村田蓮司を福士蒼汰、さらにその右腕となるキム・フンをオム・ギジュンが演じる。
解禁された場面写真には、傍若無人に振る舞う強面の男たちの姿が。トレードマークのパンチパーマとサングラスの奥から険しい表情をのぞかせるのはピエール瀧演じる岩城組・組長の岩城良平。新宿に根差すオールドスクールなヤクザで、その背後には常にバイオレンスの予感が漂っている。新宿中央署の前で岩城の隣に構えているのは、パク・ジファン演じるチャン・イス。『犯罪都市』シリーズにも登場する韓国ヤクザとして本作との世界線をつなぐ重要な役どころだ。
「私にとって大切な『犯罪都市』が国境を越え、新たな物語を紡いでいくことを大変光栄に思います」と本作に向けて期待を込めたパク・ジファン。そんな彼との共演をピエールは「（共演に）現場で特に痺れた」とし、「言葉は通じずとも、アドリブでのにらみ合い一発で完璧に意思の疎通ができた。あの瞬間の『おもしろ！』という感覚は忘れられません」と撮影現場を振り返っている。
さらに、堂々たる姿で鎮座するのは鶴見辰吾演じる民和党・幹事長。国家レベルの陰謀を操る黒幕の風格を感じさせるカットとなっている。また、白のタンクトップに刺青（いれずみ）が一際目立つ屈強な男は後藤剛範演じる岩城組の若頭だが、刃物を突きつけられても表情を微軽も変えない様子に組織の強じんさがうかがえる。
加えて、上田竜也演じる新宿最大ホストグループ・総帥である海斗が、きらびやかなホストクラブで赤いスーツをまとい異彩を放つオーラで空間を支配している姿や、豪邸を裸で過ごしているカット、さらに街をかっ歩する長谷川慎演じる空哉などホストたちの姿を切り取ったカットも。
そして闇バイト組織のリーダー・ラビット役に扮（ふん）するのは、映画で役を演じるのは今作が初となる、とにかく明るい安村。サングラスの奥から鋭い眼光を飛ばし小さなプールに横柄にふん反り返るその姿は、ユーモアを通り越して不気味な威圧感を放っている。
世界一の犯罪都市・新宿歌舞伎町で悪人たちが大暴れ。正義と悪が複雑に交錯する、一瞬たりとも目が離せない熱きドラマが展開される。
【写真】仲良さげ！水上恒司の話に耳を傾ける上田竜也
『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作に描いた。『ナイトフラワー』『マッチング』『全裸監督』の内田英治氏が監督を手掛けた。
解禁された場面写真には、傍若無人に振る舞う強面の男たちの姿が。トレードマークのパンチパーマとサングラスの奥から険しい表情をのぞかせるのはピエール瀧演じる岩城組・組長の岩城良平。新宿に根差すオールドスクールなヤクザで、その背後には常にバイオレンスの予感が漂っている。新宿中央署の前で岩城の隣に構えているのは、パク・ジファン演じるチャン・イス。『犯罪都市』シリーズにも登場する韓国ヤクザとして本作との世界線をつなぐ重要な役どころだ。
「私にとって大切な『犯罪都市』が国境を越え、新たな物語を紡いでいくことを大変光栄に思います」と本作に向けて期待を込めたパク・ジファン。そんな彼との共演をピエールは「（共演に）現場で特に痺れた」とし、「言葉は通じずとも、アドリブでのにらみ合い一発で完璧に意思の疎通ができた。あの瞬間の『おもしろ！』という感覚は忘れられません」と撮影現場を振り返っている。
さらに、堂々たる姿で鎮座するのは鶴見辰吾演じる民和党・幹事長。国家レベルの陰謀を操る黒幕の風格を感じさせるカットとなっている。また、白のタンクトップに刺青（いれずみ）が一際目立つ屈強な男は後藤剛範演じる岩城組の若頭だが、刃物を突きつけられても表情を微軽も変えない様子に組織の強じんさがうかがえる。
加えて、上田竜也演じる新宿最大ホストグループ・総帥である海斗が、きらびやかなホストクラブで赤いスーツをまとい異彩を放つオーラで空間を支配している姿や、豪邸を裸で過ごしているカット、さらに街をかっ歩する長谷川慎演じる空哉などホストたちの姿を切り取ったカットも。
そして闇バイト組織のリーダー・ラビット役に扮（ふん）するのは、映画で役を演じるのは今作が初となる、とにかく明るい安村。サングラスの奥から鋭い眼光を飛ばし小さなプールに横柄にふん反り返るその姿は、ユーモアを通り越して不気味な威圧感を放っている。
世界一の犯罪都市・新宿歌舞伎町で悪人たちが大暴れ。正義と悪が複雑に交錯する、一瞬たりとも目が離せない熱きドラマが展開される。