“美尻ブーム”火付け役トレーナー・岡部友氏のジムが10周年 シェネル＆ゆりやんが祝福
日本における“美尻ブーム”の火付け役であるフィットネストレーナーの岡部友氏が22日、自身が代表を務める女性向けパーソナルトレーニングジム「SPICE UP FITNESS」の10周年記念パーティーを都内ホテルで開催。歌手のシェネルがライブを行い、イベントに華を添えた。
【画像】「SPICE UP FITNESS」10周年記念パーティーで歌声を披露したシェネル
パーティーには各店舗スタッフや美容関係者など150人が来場。藤間流師範・藤間直三氏による日本の伝統美を体現する日本舞踊や、情熱的なブラジリアンダンスが披露されたほか、アメリカ・ロサンゼルス在住で帰国時には同ジムでのトレーニングを欠かさないゆりやんレトリィバァから、ビデオレターも寄せられた。
歌声で魅了したシェネルも、来日時に同ジムでトレーニングを行っており、岡部氏との共鳴から今回の出演が実現。「日本やアジアでは、まだフィットネスが日常の一部になっていない方も多いと思いますが、友さんはずっと前からその流れを変えようと挑戦し続けてきて、今こうして実際に変化を生み出していること、本当にすごいと思います」と岡部氏を称え、圧巻の歌声で会場は最高潮の盛り上がりを見せた。
式典では、1号店となった南青山店のオープンに協力したTHINKフィットネス代表取締役の手塚栄司氏が来賓代表としてあいさつ。また、ジムに導入されているマシン「グルーツビルダー」創設者のアースロー・グラシア・ロペス氏が乾杯の発声を務めた。
最後は代表の岡部氏がマイクの前に立ち、「女性が周りの目を気にせず、時にはすごい顔をしながらでも、本気で自分と向き合える場所をつくりたかったからです」とジム設立について振り返る。健康面で充実した女性たちが社会で活躍していくことを願った10年間、昨年はベトナム、さらに来月にはマニラにもオープンするなど、海外展開にも成功した。
最後に、これまでサポートしてくれた人たちとの縁に感謝し、「私もそんなご縁を若い世代につないであげられるように生きたいなと思っています。SPICE UP FITNESSが、日本を超えてアジアの女性たちの力になれる存在になれるよう、これからも挑戦を続けていきます」と締めくくると、この日一番の拍手が送られた。
【画像】「SPICE UP FITNESS」10周年記念パーティーで歌声を披露したシェネル
パーティーには各店舗スタッフや美容関係者など150人が来場。藤間流師範・藤間直三氏による日本の伝統美を体現する日本舞踊や、情熱的なブラジリアンダンスが披露されたほか、アメリカ・ロサンゼルス在住で帰国時には同ジムでのトレーニングを欠かさないゆりやんレトリィバァから、ビデオレターも寄せられた。
式典では、1号店となった南青山店のオープンに協力したTHINKフィットネス代表取締役の手塚栄司氏が来賓代表としてあいさつ。また、ジムに導入されているマシン「グルーツビルダー」創設者のアースロー・グラシア・ロペス氏が乾杯の発声を務めた。
最後は代表の岡部氏がマイクの前に立ち、「女性が周りの目を気にせず、時にはすごい顔をしながらでも、本気で自分と向き合える場所をつくりたかったからです」とジム設立について振り返る。健康面で充実した女性たちが社会で活躍していくことを願った10年間、昨年はベトナム、さらに来月にはマニラにもオープンするなど、海外展開にも成功した。
最後に、これまでサポートしてくれた人たちとの縁に感謝し、「私もそんなご縁を若い世代につないであげられるように生きたいなと思っています。SPICE UP FITNESSが、日本を超えてアジアの女性たちの力になれる存在になれるよう、これからも挑戦を続けていきます」と締めくくると、この日一番の拍手が送られた。