歌手の工藤静香（56）が22日、自身のインスタグラムを更新。ありあわせの材料で作ったという手料理を披露した。

工藤は「あれ？ 思ったよりお肉が少なかったって言う時ありませんか？」と問いかけながら、「まさに、スペアリブが頭の中ではこの倍あったはずだったんだけど笑」と打ち明けた。

そして「酢豚のような豚の炒め物と、鶏胸肉と、ささみのハムを追加料理。今日夕食迷っている方！いかがでしょうか？」とオススメ。料理する様子を動画で公開した。

また「鶏のハムは、お酒、ニンニク、生姜、てんさい糖 醤油を、シリコンの容器に入れ真空のようにして煮る！」と調理法を紹介。「炒め物は冷蔵庫にある野菜と、豚肉」と続け、「柑橘があれば、金柑、みかんのを皮ごと少し、ニンニク、生姜、コチュジャン、ケチャップ、醤油、ハチミツ 塩麹。味を整えて炒めた野菜に絡める！」とレシピを伝えた。

さらにストーリーズでは「深夜すぎまでレコーディングをしていた宇宙人用ブランチ」とコメント。工藤が“宇宙人”と呼ぶ、長女でフルート奏者、モデルのCocomiに用意したという生春巻きの写真もアップした。

この投稿にフォロワーからは「食べたいなぁ」「幸せ家族の団らんが目に浮かびます」「しーちゃん 愛と野菜たっぷり美味しそう」「お皿も素敵で見ちゃう」「わたしのぶんもお願いします」などの声が集まった。