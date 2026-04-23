タレント若槻千夏（41）が、22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。クレジットカード関連の詐欺にまつわるエピソードを明かした。

番組のテーマは「ダマされやすい女とうたぐり深い女が吠える夜」。若槻は「ニュースで見てたんですけど、すごい少額の小銭ぐらいのをちょっとずつ切る詐欺みたいなのが流行ってますみたいな。それを気づかないからいろんな人から吸い取ってるから気を付けてくださいってニュースを見たんです。気を付けなきゃなと思って」と、流行している手口をニュース番組で知ったという。

若槻は「ある日カード会社から電話が来て、『先日、夜中に120円を10回切られてます』。すごい少額で、“これこの間見た詐欺だ”って思ったんですけど、私うたぐり深いんで、この電話も詐欺かもしれないじゃないですか。だから『カード履歴見て、折り返していいですか?』って疑いながら切って、カード履歴見たら、私がアプリのゲームで課金してたの」と告白し笑わせた。

若槻は「あわてて折り返して『私です！』って」とカード会社に説明したことまで明かし、スタジオを盛り上げた。