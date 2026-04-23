トイプードルさんの可愛すぎる寝起き姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で173万9000回再生を突破し、「戦闘力高そうで草」「おもろｗｗ」「こういう恐竜さんいたw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『本当にトイプー？』起きてきた犬の"寝ぐせ"を見てみたら…もはや別犬のような『衝撃の顔面』】

トイプードルのチューバッカちゃん

TikTokアカウント「merrydog」の投稿主さんは、トイプードルの『チューバッカ』ちゃん、ビションフリーゼの『ぷに』ちゃんとの暮らしを紹介しています。今回の主役は、おっとりした表情が可愛いチューバッカちゃん。ある朝の「寝癖」に、思わず笑ってしまったのだといいます。

チューバッカちゃんの頭の毛は、まるで「スーパーサイヤ人」のように見事に立ち上がっていたのでした。クルクルな毛並みで普段は分かりにくいものの、見た目以上に毛が長かった模様。そのすべてが真上に向かうように固まっていたのです…！あまりに衝撃的な寝癖に、思わず二度見してしまうほど…！

不思議すぎるヘアスタイルに爆笑♪

戦闘力が高そうなヘアスタイルとは裏腹に、寝起きでポヤポヤの表情を浮かべていたチューバッカちゃん。そのギャップもたまりません…。コメントの中には、「恐竜」「エフェクトかけたみたい」など、さまざまなものに例える声もあったようです。

投稿主さんは、ご自身でトリミングサロンを経営しているそう。チューバッカちゃんのカットもしているといいますが、こんな立派な寝癖がつくとは思ってもみなかったことでしょうね♪

この投稿には、「どうやったらそんな寝癖つくのw」「例えるモノが見付からない(笑)」「病んでたけど声出してわろた」など、多くのコメントが寄せられています。

シニアになっても幸せな日々

現在、チューバッカちゃんはシニア期に突入したそう。加齢による変化はあるものの、旅行に行ったり、赤いちゃんちゃんこを着て記念撮影をしたり、のんびりと穏やかな老後を過ごしているといいます。

また、妹のぷにちゃんとも、毎日仲良く過ごしているとか。ぷにちゃんは、チューバッカちゃんの姿が見えなくなると、「どこにいるの？」と必死に探すこともあるそうです。

若いころとは違っても、変わらずチューバッカちゃんを大切にしているという投稿主さんなのでした。

TikTokアカウント「merrydog」には、他にもチューバッカちゃん＆ぷにちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。気になる方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「merrydog」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。