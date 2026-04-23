「俺は干されている」――米独立リーグで異例挑戦のバウアーが証言　MLB移籍が実現できなかった背景「防御率0.00を記録しても変わらないだろうね」

米独立リーグでの開幕マウンドに立ったバウアー(C)Getty Images

異例の挑戦が始まった。現地時間4月21日、DeNAでもプレーしたトレバー・バウアーが、ロングアイランド・ダックスの一員として米独立リーグ・アトランティックリーグの開幕戦に登板。敗戦投手となったものの、4回（93球）を投げて、被安打5、2失点、8奪三振と上々の内容を披露した。

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今年1月に35歳となった名助っ人は昨年オフにDeNAを退団。日本、メキシコ、そして韓国からもオファーは舞い込んでいた中で、本人は母国、ひいてはメジャーリーグでのプレーを強く希望し続けた。

ただ、MLBからの理想的なオファーは、“やはり”こなかった。というのも、2021年に起きた女性とのトラブルにより、MLBのDV規定に違反したとして194試合の出場停止処分（後に軽減）などを受けた影響が今なお尾を引いているからだ。

すでに当該女性とは裁判を経て和解が成立。問題は解消されているものの、「問題児」のレッテルを貼られたバウアーに不信感を募らせるMLB球団のオーナー陣は少なくなく、35歳という年齢も含めてオファーをしない要因になっているという。

過去には最低年俸でのプレーも公言し、MLB復帰に強い意欲を示していた。だが、状況は一向に変わらない。そうしたMLB内での自身に対するネガティブな見方は本人も認めている。米紙『New York Post』で「俺はずっと正当な理由もなく母国で野球をプレーすることを許されてこなかった。だから、今はアメリカのファンに囲まれて、野球を楽しみたいだけなんだ」と告白した。