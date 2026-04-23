「ケンティーがまぶしい！」山田裕貴、豪華メンバーのドラマオフショット公開！ 「みんなかっこよすぎる」
俳優の山田裕貴さんは4月22日、自身のInstagramを更新。ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（TBS系）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】豪華メンバーの『ちるらん』オフショット
ファンからは「3人が以蔵を囲む写真ありがとうございます」「素敵な4ショット」「みんなかっこよすぎる」「ケンティーがまぶしい！」「季節君がやるはじめほんとに好きです」「水色のダンダラ綺麗」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】豪華メンバーの『ちるらん』オフショット
「素敵な4ショット」山田さんは「皆様、今週の第5話までに #ちるらん 新撰組鎮魂歌 振り返ってみてください」とつづり、1枚の写真を投稿。山田さん、元Sexy Zoneの中島健人さん、俳優の藤原季節さん、上杉柊平さんが集合したオフショットです。撮影中の臨場感が味わえるだけでなく、イケメンぞろいの眼福な1枚となっています。
「2人の推しが戦いあってる姿が眼福」中島さんは3月27日、自身のInstagramを更新。山田さんと撮影した同ドラマのオフショットを公開していました。ファンからは「最高コンビですーー！！」「2人の推しが戦いあってる姿が眼福でした、、！」といった反響が寄せられています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)