タレントはるな愛（53）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。自身が所持していたジュエリーを盗まれた過去を明かした。

番組のテーマは「ダマされやすい女とうたぐり深い女が吠える夜」。はるなは“ダマされやすい女”として出演した。

はるなは「ジュエリーを持ってて、ポンっと入った不動産屋さんにたまたま知り合いの人がいて、『安全に保管したいからマンション借りに来たの』って。カードキーの絶対開けへん物件に入居したら、いきなり1カ月後に泥棒に入られて。全部盗られて。警察の人来ていろいろやったけど『これはプロの犯行だ』って」とジュエリーが盗まれたことを明かした。

「不動産屋に言わなあかんと思って、知り合いに言おうと思ったら担当した知り合いがいなくなってて。どこにいますかって言ったら『いきなり飛んでいなくなった』ってなって」と担当者が姿を消したという。

くりぃむしちゅー上田晋也は、現在話題のはるなの人生を描いたNetflix（ネットフリックス）映画「This is I」にふれつつ「この話はドラマに入ってるのか？」と質問するも、はるなは「入ってない」。上田は「そっち（Netflix）に入れろよ！」とつっこんでいた。