23日、愛知県知多市のスーパーに並んだのはブランドサーモン。その名は｢知多クールサーモン｣です。

【写真を見る】環境に優しい陸上養殖の｢サーモン｣ ガス製造過程で捨てられる“冷たい海水”を有効活用 去年の2.5倍の水揚げ目指して…愛知･知多市

地元で陸上養殖されたトラウトサーモンをこう呼んでいます。

（客）

｢何度か食べたことがある。全然臭みもなくておいしい」

｢おいしかった。脂がのっている、濃厚｣



23日の店頭価格は、100グラムが598円でした。

｢環境に優しい｣ 知多クールサーモンって？

（太田有咲記者）

｢きましたきました。大きい!｣



実は、養殖元は知多市にある東邦ガスの工場です。｢知多クールサーモン｣は、ガスの製造過程で大量に捨てられる｢冷たい海水｣を有効活用して育てられた、｢環境に優しい｣サーモンなのです。

冷たい海水域で生息する魚との相性がいいことに着目した東邦ガスのこの取り組みは2019年にスタート、去年は約20トンを初出荷できました。

出荷は4月20日から 東海3県のスーパー中心に

また地元･知多市の料理店では去年、知多クールサーモンの｢ひつまぶし｣が提供されました。



（平野菫記者･去年）

｢身がプリップリで歯ごたえがいい。さっぱりとした味わいでおいしい｣

ことしの｢知多クールサーモン｣の出荷は、4月20日にスタート。

6月上旬まで20回程度を予定していて、去年の同じ時期の2.5倍になる50トン以上を目指しています。水揚げされた約3万5000匹のサーモンは、東海3県のスーパーを中心に出荷されるということです。

｢国産の安心できるサーモン」安定供給目指して…

では、長引く中東情勢の悪化を受けて国内でのサーモンの陸上養殖の意義について担当者は…



（東邦ガス･事業開発部 西村悠貴さん）

｢国産の安心できるサーモンとして、供給を安定できれば｣