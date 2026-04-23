「若い女性と結婚する秘訣は？」12歳上男性と結婚した『プデュ48』出身モデル、無礼な質問に怒り

Netflixの人気番組『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』に出演したシェフのチェ・ヒョンソクの娘で、Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』にも出演したモデルのチェ・ヨンスが、無礼なネットユーザーの発言に対し毅然とした対応を取った。

去る4月22日、チェ・ヨンスは自身のSNSを通じて、ファンと交流する場で、「若い女性とゴールインする秘訣は何でしょうか」という一線を越えた質問を受けた。

【写真】チェ・ヨンス、12歳上バンドマンと交際のきっかけは？

これに対し、彼女は「今後、私に対して『10歳差の女性が好きだ』『若い女性と付き合いたい』『勇気を出してみる』などと言ってくる人は、申し訳ないが、即座にブロックする」と回答し、不快感をあらわにした。

あわせて、12歳年上の相手との結婚については、「好きだった芸能人が私にすべてを合わせてくれて、自分の人生を100パーセント『チェ・ヨンス仕様』の生活に変えてくれたから」と、結婚を決意した理由を説明。

（写真＝チェ・ヨンスInstagram）

彼女は、「ポイントは、ただ優しくしてくれる人ではなく、『好きだった芸能人』が優しくしてくれたからだ」と付け加えた。

なお、チェ・ヨンスは2025年9月、バンドDPNSのボーカル、キム・テヒョンと結婚し、6月に出産を控えている。