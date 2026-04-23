牛角が2026年春夏メニューを刷新　トッピング･タレを16種に拡充、“醤ダレ”カルビ復活、新メニューも登場【4月23日から】

焼肉チェーンの「牛角」は、4月23日からグランドメニューをリニューアルした。

今回のリニューアルの特徴は大きく5つある。

１, トッピングおよびタレの拡充で、味付けを全16種にバリエーションを広げた。

２, 過去に販売休止となっていた“たれ焼肉”の味を再現した「醤(ジャン)ダレ」カルビシリーズの復活。

３, 復刻メニューや新商品の追加によるラインナップ拡充。

４, ハーフサイズや大盛サイズなど、サイズバリエーションの強化。

５, 大皿メニューとごはんセットの導入による利用シーンの拡張。

〈トッピング＆タレを全16種に拡充、味変で焼肉の楽しみ方を提案〉

トッピングおよびタレを強化し、卓上の生ダレやレモンを含めて全16種に拡充した。「青唐おろし」や「大葉セット」などが新登場する。また、「海鮮系を食べる際に、焼肉のタレとは異なる味わいも楽しみたい」というニーズに応えるため、ポン酢や醤油もメニューから無料で頼めるように変更した。

【新タレ・新トッピングを画像で見る】

〈拡充されたタレ・トッピング ラインアップ〉

◆青唐おろし 税込132円

青唐辛子の辛味と和風だしの旨みを合わせたトッピング。肉の脂の甘みを引き立てつつ後味は軽やかに仕上がるほか、「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」などの麺料理に加えることでピリッとしたアクセントを加える。

「青唐おろし」＋ホルモン（塩ダレ）

◆大葉セット(大葉+白ねぎ) 税込165円

香味野菜の爽やかさで脂の甘みを引き締めるトッピング。塩ダレの豚カルビや黒毛和牛などと相性が良い。

◆ねぎミジン 税込165円

◆完熟梅ダレ 税込132円

◆ガーリックバター 税込132円

◆生たまご 税込132円

◆チーズフォンデュ 税込132円

◆魔法のつけ塩 無料

◆マヨネーズ 無料

◆コチュジャン 無料

◆ごま油 無料

◆だし醤油 無料

◆ポン酢 無料

◆甘口ダレ 無料

トッピング＆タレが５種追加で、全16種に拡充

〈過去に人気だった醤ダレが復活、カルビなどで展開〉

過去に人気だったが販売休止となっていた“たれ焼肉”の味を再現した「醤(ジャン)ダレ」シリーズが復活する。にんにくの効いた甘辛い味付けが特徴で、ごはんや酒と相性が良い。「黒毛和牛切り落とし」(単品メニュー専用)、「醤ダレカルビ」(食べ放題メニュー専用)、「王様カルビ」、「厳選とろカルビ」、「ジューシーカルビ」に醤ダレを使用して提供する。

厳選とろカルビ

〈復刻･新商品を追加、サイドメニューも強化〉

復刻メニューとして「梅とんタン塩」「やみつき塩キャベツ」などを再導入するほか、「ビビン冷麺」「牛骨辛みそラーメン」などの新商品を追加し、前菜から〆までの満足度向上を図る。

「やみつき塩キャベツ」は“ざく切り”で復活し、食べ応えと食感を強化した。もともと、牛角ではキャベツは“ざく切り”で提供していたが、近年は千切りキャベツに変更していた。しかし、「“ざく切り”の方が好きだった」という声も多く、消費者の声に応える形で、“ざく切り”に戻すことにしたという。

やみつき塩キャベツ

〈新メニュー・復刻メニュー ラインアップ〉

◆「厳選とろカルビ」 税込638円

単品メニューの“一番安い”牛カルビをより美味しく、リーズナブルに提供したいという想いから新登場。脂身と赤身のバランスに優れた部位を使用し、大判サイズで提供する。

◆「梅とんタン塩」 税込748円

◆「肉厚!極旨ロース」 税込858円

◆「黒毛和牛切り落とし」 税込748円

◆「きのことベーコンのシーザーサラダ」 レギュラー税込858円/ハーフ税込528円

◆「やみつき塩キャベツ」 税込385円

◆「やみつきパリパリピーマン」 税込418円

◆「出汁薫るきのこ焼き」 税込418円

◆「さっぱり鶏皮ポン酢」 税込418円

◆「うま辛ビビン冷麺」 レギュラー税込880円/ハーフ税込550円

◆「牛骨辛みそラーメン」 レギュラー税込748円/ハーフ税込495円

◆「旨味たっぷりカルビスープ/クッパ」 スープ税込638円/クッパ税込748円

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〈ハーフサイズや大盛導入、人数に応じた選びやすさ〉

ホルモンや創作焼肉、石焼ビビンバなどにハーフサイズを追加し、複数メニューを少量ずつ楽しめる構成とした。同時に、サイドメニューには大盛サイズも導入する。

牛角ではこれまで、サラダや麺料理ではハーフサイズも用意していたが、肉料理ではハーフサイズは導入していなかった。ハーフサイズの導入で「最後にもう少し食べたい」、「ちょっとだけ新しい味も試してみたい」というニーズに応える。また、ナムル、キムチ、カクテキなどは大盛サイズを新たにラインアップし、シーンや人数に応じた選びやすさを高める。

〈大皿メニューとごはんセットで家族・グループ利用にも対応〉

大皿メニューは税込2,178円から用意し、ごはん･スープ･小鉢を組み合わせた「ごはんセット」との併用を提案する。

◆「バラエティー4種盛り(並:2〜3人前)」 税込2,178円

◆「ごはんセット(2名様向け)」 税込1,628円

最安の大皿メニュー＋ごはんセットでは、合計税込3,806円、1人あたり税込1,903円で利用できる。

〈牛角広報「お客様の細かい声やニーズに応えたい」〉

牛角広報担当の一柳氏は次のようにコメントした。

「今回のリニューアルでは、メニューの目新しさよりも焼肉体験の満足度向上を目指した。『海鮮系を食べる際に、焼肉のタレとは違う味わいも楽しみたい』という声に応え、ポン酢と醤油をメニューから無料で注文できるように変更した。

牛角は７組に１組は１人利用のお客様が来店する。小さいサイズで色々食べたいというニーズに応えるため、ハーフサイズで提供するメニューを拡大する。他にも、『キャベツは千切りよりも“ざく切り”の方が好きだった』という声が多かったので、キャベツを“ざく切り”に戻した。今後も、お客様の細かい声やニーズに応えていきたい」

株式会社レインズインターナショナル 広報室室長 一柳遥氏

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