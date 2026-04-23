【漢字クイズ】「遊摺部」はなんて読む？2文字目が難しい山形県の地名です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「遊摺部」はなんて読む？
「遊摺部」という漢字を見たことはありますか？
山形県酒田市にある、4文字の地名です。
いったい、「遊摺部」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ゆするべ」でした。
遊摺部は山形県酒田市に位置しています。
そんな遊摺部のある酒田市は、湊町として栄えた歴史が今も色濃く残るまち。
市内にある「山居倉庫」は酒田を代表する名所のひとつで、NHK朝の連続テレビ小説『おしん』のロケ地になったことでも広く知られていますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『やまがた酒田散歩』
ライター Ray WEB編集部