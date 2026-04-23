【漢字クイズ】「遊摺部」はなんて読む？2文字目が難しい山形県の地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「遊摺部」はなんて読む？

「遊摺部」という漢字を見たことはありますか？ 山形県酒田市にある、4文字の地名です。 いったい、「遊摺部」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ゆするべ」でした。

遊摺部は山形県酒田市に位置しています。

そんな遊摺部のある酒田市は、湊町として栄えた歴史が今も色濃く残るまち。

市内にある「山居倉庫」は酒田を代表する名所のひとつで、NHK朝の連続テレビ小説『おしん』のロケ地になったことでも広く知られていますよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『やまがた酒田散歩』

ライター Ray WEB編集部