ブランド・アンバサダーに岡田准一さんが就任

4月22日、ジャガー・ランドローバー・ジャパンは『ディフェンダー』のブランド・アンバサダーに岡田准一さんが就任した発表と、ディフェンダーの最新モデルとなる2026年モデル（MY2026）のお披露目を行った。

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ディフェンダーの冒険心に満ち『不可能を可能にする』というコンセプトを体現する存在として、ブランド・アンバサダーにマルチタレントの岡田准一さんが起用された。



ディフェンダーのブランド・アンバサダーに就任した岡田准一さん。 上野和秀

不屈の精神で数々の活動や作品に挑み続けてきた岡田さんは、ディフェンダーが持つ世界観と共通点することから選ばれた。

岡田さんは自ら『ディフェンダー130』を所有しており、その魅力を語ってくれた。

「このたびはアンバサダーに任命いただき光栄です。この年齢でどのようなことをやっていくのかを考えた時に、タフさとラグジュアリーさを両立しているディフェンダーは、僕にとって目指すところにあるクルマであることを感じています。思い描いていた『本物の格好良さ』を体現するディフェンダーのアンバサダーに選ばれたことは誇りに思います」

「ディフェンダーは豊かな気持ちにさせてくれるクルマ。これで取材や長旅に出て未知の場所に行き、知らない人と出会えるパートナーなのです。ともに挑戦し続けていった先に、このクルマと一緒に見られる景色があるんじゃないかと思っています」

「所有してみるとディフェンダーは、めちゃくちゃ運転しやすいんです。乗っていると、ドライバーをサポートしてくれる力強さがあります。これからもディフェンダーのように挑戦し続けて参ります」

ディフェンダーの2026年モデルを披露

ランドローバーの原点であるクロスカントリー・モデルの血筋をダイレクトに受け継ぐのが、ディフェンダーだ。その2026年モデルが、今回、日本で初お披露目された。その場でジャガー・ランドローバー・ジャパンのマグナス・ハンソン社長から、ディフェンダーの現況が伝えられた。

「ディフェンダーは日本で長い歴史があります。おじいさんに当たるランドローバー・シリーズIが、初めて日本に輸入されたのは1950年4月のこと。昨年はランドローバーの日本上陸75周年を記念して、2台の限定車をリリースしました」



ジャガー・ランドローバー・ジャパンのマグナス・ハンソン社長（左）と岡田さん。 上野和秀

「ディフェンダーの大きな成功は、現行モデルで成し遂げられました。2019年に登場した新型ディフェンダーは、日本のお客様の心を掴みました。日本で大きなセールスの成功を収め、ランドローバーにとって世界で5番目となる重要な市場となり、現在も大変愛されています」

2026年モデルはここが変わった

現行ディフェンダーが導入された2019年以来初のマイナーチェンジとなる2026年モデルでは、よりタフで洗練された内外装に進化している。

エクステリアでは、フロントバンパーとヘッドランプのデザインを刷新し、新しいテクスチャパターンのボンネットインサートとサイドベントが採用された。あわせてテールランプもフラッシュ・サーフェス化されたのが特徴だ。



2026年モデルで追加されたフラッグシップモデルとなる『110 OCTAブラック』。 上野和秀

エクステリアカラーも、新色のウールストーン・グリーン（メタリック）、サルガッソ・ブルー（プレミアムメタリック）、ボラスコ・グレイ（メタリック）が追加された。

インテリアでは、13.1インチのタッチスクリーン・インフォテインメント・ディスプレイを採用し、視認性と操作性を向上させている。

会場に展示されたのは、シリーズの頂点に位置し、2026年モデルで追加されたフラッグシップモデルとなる『110 OCTAブラック』と、日本初導入となる商用モデルの『110ハードトップ X-ダイナミックSE』の2台。

これら2026年モデルは2025年7月に発表され、すでにオーダーを受け付けている。

新たに3モデルを日本導入

2026年モデルで日本に新たに導入されたのは、ディフェンダー初となるPHEVモデルの『110 X-ダイナミックSE』と同『HSE』だ。

224psを発揮する2.0リッター直列4気筒インジェニウム・ターボチャージド・ガソリンエンジンに105kWの電動モーターを組み合わせ、統合出力300psを発揮する。EVモードでの走行距離は53kmと謳われている。



日本初導入となる商用モデルの『110ハードトップ X-ダイナミックSE』。 上野和秀

ディフェンダー史上最もパワフルな4.4リッターV型8気筒ツインターボ・ガソリンエンジンにマイルドハイブリッドを組合わせ、最高出力635psを発揮するのがOCTAだ。2025年モデルで導入され、発表直後に完売となったトップグレードで、2026年モデルで引き続きラインナップされる。

さらに、OCTAのラグジュアリーさをさらに強化した新グレード『OCTAブラック』が追加された。ナルヴィック・ブラックのボディに、30にもおよぶパーツをグロスブラックまたはサテンブラックで仕上げた、ディフェンダーの頂点に位置するモデルとなる。

商用モデル『ディフェンダー・ハードトップ』日本初導入

さらにはディフェンダー・ブランドの商用モデルとなる『ディフェンダー・ハードトップ』が日本初導入された。

こちらは、1950年代に人気を博した初代『ランドローバー・シリーズ I』の商用モデル『ハードトップ』の名を受け継いで復活したもの。ディフェンダー史上最も高い堅牢性と実用性、そしてオフロード走破能力と圧倒的な積載量を兼ね備えたモデルとなる。

『ディフェンダー110』のボディに、3.0リッター直列6気筒インジェニウム・ターボチャージド・ディーゼルエンジン（MHEV）を搭載。車内は2人乗り仕様にされ、乗員スペースと荷室を仕切る固定式フルハイト・パーティションを備えて、最大2059リットルのラゲッジスペースを確保している。

このほか、フルフラットのラバーマットや、後部アンダーフロア・ストレージスペース（58リットル）、さらに前席にも施錠可能で照明付きの大容量のアンダーフロア・ストレージスペース（155リッター）が設けられた。サイドおよびリアドアから荷物を出し入れでき、積載効率を高めたビジネスユースに最適な構造とされている。

このようにディフェンダーの2026年モデルは、パフォーマンス・モデルから環境にやさしいPHEVモデル、そして商用モデルまで、幅広いラインナップとなったのが特徴だ。

ディフェンダー2026年ラインナップ

【ディフェンダー90】

●ディーゼルモデル（D350）

X-ダイナミック HSE：1047万円

●ガソリンモデル（P525）

V8：1047万円



パフォーマンス・モデルから環境にやさしいPHEVモデル、そして商用モデルまで、幅広いラインナップとなったディフェンダー。 上野和秀

【ディフェンダー110】

●ディーゼルモデル（D350）

S：941万円

X-ダイナミック SE：1058万円

X-ダイナミック HSE：1129万円

X：1457万円

トロフィー・エディション・キュレイティッド・フォー・ジャパン：1300万円

ハードトップ X-ダイナミックSE：1028万円

●ガソリンモデル（P300）

X-ダイナミック SE：899万円

●ガソリンモデル（P525）

V8：1789万円

●ガソリンモデル（P635）

OCTA：2190万円

OCTAブラック：2340万円

●PHEVモデル（P300e）

X-ダイナミック SE：970万円

X-ダイナミック HSE：1091万円

【ディフェンダー130】

●ディーゼルモデル（D350）

X：1604万円

アウトバウンド：1299万円

●ガソリンモデル（P500）

V8：1836万円