モデルでタレントのRIKACO（60）が23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。還暦を迎えた実感や50代で苦しんだ更年期の症状などについて語った。

30の質問に答える動画を公開。その中で「60歳（還暦）のイメージ」を聞かれ、「怖かった」と正直に打ち明けた。3月に60歳を迎えたRIKACO。「どうなるんだろうって10年前から思っていて、凄い不安があったんだけど、全然変わんないじゃんみたいな」と笑った。

そのうえで、「3回目の成人式じゃない?だから意味があると思っていて。還暦の赤もすごく意味があるんじゃないかなと思って」と続け、「もう一度諦めてたこととかほじくり返して、もう一回トライしようとか。そのためには地盤、土台というか、体力がないとできないから」と今後、再トライする意向も示した。

「50代は更年期がつらくてトレーニングさぼっちゃったりして筋量が落ちちゃったのね」と赤裸々に明かし、「太ってはないけど、40代から50代で貯金した筋肉がなくなっているから、そこはもう一回向き合おうと思ってる」とも体づくりへの思いを語った。

その流れで「60代を楽しむために今準備していることは？」という質問に「筋トレだね」と即答。「やっぱり体力がないと。血の巡りとかそっちの方にフォーカスしなきゃ」と意気込んでいた。