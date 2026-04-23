【同居はツラいよ】不倫で出戻り妹が自宅に！？姉家族に丸投げ〜【第26話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、妹が出戻ってきたことから起こった一件です。
実母に呼ばれたヤヨイさん。実家へ行くと何やら騒々しい雰囲気。実父に聞くと、妹のランさんが大学生との不倫バレ→離婚→家を追い出されたのだそう。
専業主婦で貯金も何もない妹は、他に行くあてもなく実家へ戻ったものの、父・激怒（そりゃそうだ）で、出ていけの一点張り。そこで白羽の矢が立ったのは姉のヤヨイさんの家。
ヤヨイ「子ども3人いるし……」
ラン「でもお姉ちゃんの家、大きいじゃん」
子どもが3人もいるのにいいのでしょうか。お子さんへの影響を心配してしまいます。義両親とも実の両親と「同居はツラいよ」と思うシーンはありますが、まさか妹との同居トラブルとは！ 多様性ですかねぇ（でもこの妹はいろいろ危なそう）。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、妹が出戻ってきたことから起こった一件です。
実母に呼ばれたヤヨイさん。実家へ行くと何やら騒々しい雰囲気。実父に聞くと、妹のランさんが大学生との不倫バレ→離婚→家を追い出されたのだそう。
ヤヨイ「子ども3人いるし……」
ラン「でもお姉ちゃんの家、大きいじゃん」
子どもが3人もいるのにいいのでしょうか。お子さんへの影響を心配してしまいます。義両親とも実の両親と「同居はツラいよ」と思うシーンはありますが、まさか妹との同居トラブルとは！ 多様性ですかねぇ（でもこの妹はいろいろ危なそう）。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部