【同居はツラいよ】不倫で出戻り妹が自宅に！？姉家族に丸投げ〜【第26話まんが】#ママスタショート

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愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？　今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。



今回は、妹が出戻ってきたことから起こった一件です。

実母に呼ばれたヤヨイさん。実家へ行くと何やら騒々しい雰囲気。実父に聞くと、妹のランさんが大学生との不倫バレ→離婚→家を追い出されたのだそう。

専業主婦で貯金も何もない妹は、他に行くあてもなく実家へ戻ったものの、父・激怒（そりゃそうだ）で、出ていけの一点張り。そこで白羽の矢が立ったのは姉のヤヨイさんの家。

ヤヨイ「子ども3人いるし……」

ラン「でもお姉ちゃんの家、大きいじゃん」

子どもが3人もいるのにいいのでしょうか。お子さんへの影響を心配してしまいます。義両親とも実の両親と「同居はツラいよ」と思うシーンはありますが、まさか妹との同居トラブルとは！　多様性ですかねぇ（でもこの妹はいろいろ危なそう）。

同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部