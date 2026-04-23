「もうずーっと推してきた」堀ちえみ、大好きなアーティストのライブに初参戦 グッズをまとった“推し活ショット”披露
歌手の堀ちえみ（59）が20日、自身のインスタグラムを更新。大好きなアーティストのライブに参戦したことを報告した。
【写真】「もうずーっと推してきた」Mrs. GREEN APPLEの公演に初参戦した堀ちえみの“ライブコーデ”
堀は「Mrs. GREEN APPLEのライブ ゼンジン未到とイミュータブル参戦」と切り出し、「もうずーっと推してきたミセス。やっと足を運ぶことができる、初のミセスライブはやはり…最高でした」と念願の初参戦を報告。
「どの曲も素晴らしく気が良く浄化される気持ちになれる！元気や勇気をもらえるんだなぁ」「フェーズ3初のライブ、とても嬉しいセトリで泣きそうになった！」と感動をつづった。
また、「今回は松本伊代ちゃんが推し活に付き合ってくれました!!!」と明かし、歌手の松本伊代（60）とライブグッズをまとった“推し活2ショット”を投稿。「伊代ちゃんと一緒に推し活ができる日が来るなんて」「ミセス初参戦は何もかもが思い出深いステージとなりました」と振り返り、「キラキラ輝くミセスの音楽を今後も聴いていくぞ！そしてこれからもずっと、応援していこう！と誓った夜でした」と熱い想いを明かした。
コメント欄には「推し活最高」「お友だちと推し活良いですよねぇ」「ステキな時間」「素敵な友達との最高の時間」などの声が寄せられている。
【写真】「もうずーっと推してきた」Mrs. GREEN APPLEの公演に初参戦した堀ちえみの“ライブコーデ”
堀は「Mrs. GREEN APPLEのライブ ゼンジン未到とイミュータブル参戦」と切り出し、「もうずーっと推してきたミセス。やっと足を運ぶことができる、初のミセスライブはやはり…最高でした」と念願の初参戦を報告。
「どの曲も素晴らしく気が良く浄化される気持ちになれる！元気や勇気をもらえるんだなぁ」「フェーズ3初のライブ、とても嬉しいセトリで泣きそうになった！」と感動をつづった。
コメント欄には「推し活最高」「お友だちと推し活良いですよねぇ」「ステキな時間」「素敵な友達との最高の時間」などの声が寄せられている。