【腹筋崩壊】恋愛レベル小5の美人上司が「モテ作戦」を実行した結果、伝説の企画が爆誕してしまう!?

いつも厳しくてスキのない職場の美人上司。でも、もしその裏の顔が「好きな人の前で素直になれない純情乙女」だったら？今回は、ニュースアプリやSNSでも話題沸騰中のオフィスラブコメ漫画『高嶺のハナさん』から、主人公・高嶺華の可愛すぎるギャップと、愛すべきポンコツ後輩・弱木の魅力に迫ります！

誰もがひれ伏す「完璧キャリアウーマン」の絶対的カリスマ性

主人公の高嶺華（27）は、お菓子メーカー「ミツバチ製菓」の超エース。彼女が企画した商品はことごとく大ヒットを記録し、売上を牽引しています。美しく、仕事も完璧無双な彼女は、男性社員からアプローチされても全く相手にしません。そのため、「大企業の幹部や医者などすごい男と付き合っているはずだ」と噂され、社内では手の届かない「高嶺の花」として畏怖と憧れを集めています。

裏の顔は恋愛レベル小5!? 必死の「モテ作戦」が笑える

しかし、そんな華の本当の姿は、ポンコツ後輩の弱木強（24）を愛してやまない純情少女。素直になれず弱木にキツく当たっては、トイレや自宅で激しく一人反省会を繰り広げています。 弱木に嫌われたくない華は、自宅でクマのぬいぐるみを抱えながら**『カワイイ女の子になる20の法則』という恋愛指南書を熟読。そこにあった「法則4：とにかく男を褒めまくる（男は褒めてくれる女性に惹かれる）」**という教えを信じ込み、なんとか弱木を褒めようと奮闘する姿は必見の可愛さです。

究極のすれ違いを生んだ伝説の企画「とんこつチョコミント」

華の「とにかく褒める」作戦の最大の障壁となったのが、弱木が持ってきた新商品の企画書です。 弱木が「若者が好きなものを掛け合わせた」「コンセプトは豚」と自信満々に提案したそのお菓子の名前は、なんと「とんこつチョコミント」。 いくらなんでもヤバすぎる組み合わせですが、恋に盲目で「褒める」ことしか頭にない華は、「なんて素晴らしい企画書なのかしら」と的外れな称賛を送ってしまいます。この絶妙なすれ違いコントが、読者のニヤニヤを止まらないものにしています。