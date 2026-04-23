２３日の東京株式市場で日経平均株価は朝方買い優勢でスタートし、ついにフシ目の６万円大台乗せを達成した。しかし、買いが一巡すると急速に上げ幅を縮め、下落に転じた。



大引けの日経平均株価は前営業日比４４５円６３銭安の５万９１４０円２３銭と反落。プライム市場の売買高概算は２７億２８４６万株、売買代金概算は８兆９８３２億円。値上がり銘柄数は３４０、対して値下がり銘柄数は１１８８、変わらずは４６銘柄だった。



きょうの東京市場は前日の米ハイテク株高を受け、寄り付き段階では強気ムードが漂っていたが、日経平均６万円達成後は一転して利益確定売りに押される展開となった。相場の牽引役である半導体関連株は朝方概ね買い優勢でスタートしたが、次第に値を消す銘柄が目立った。後場に入ると全体相場は一段安となり、日経平均の下げ幅は９６０円あまりに達する場面も。大引けにかけて下げ渋ったが、結局マイナス圏のまま取引を終えた。経営計画が好感された石油資源開発＜1662＞など資源株の強さが目を引いた。一方、米国株市場の時間外取引でＩＢＭ＜ＩＢＭ＞、サービスナウ＜ＮＯＷ＞が決算を受けて急落したのを横目に、東京市場でもＳａａＳ銘柄に売りが波及した。プライム市場の７割強の銘柄が値下がりした。売買代金は９兆円近くに達した。ＴＯＰＩＸ、グロース２５０指数も揃って下落した。



個別ではディスコ＜6146＞やレーザーテック＜6920＞、フジクラ＜5803＞、古河電気工業＜5801＞、ＪＸ金属＜5016＞が下落。トヨタ自動車＜7203＞、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞、ファーストリテイリング＜9983＞も値下がりした。東京エレクトロン＜8035＞が小安い。リクルートホールディングス＜6098＞、任天堂＜7974＞、ソニーグループ＜6758＞、村田製作所＜6981＞も売られた。ベイカレント＜6532＞、マネーフォワード＜3994＞が大幅安となった。



半面、売買代金トップのキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が上昇。ソフトバンクグループ＜9984＞のほか、三菱重工業＜7011＞、川崎重工業＜7012＞、日立製作所＜6501＞も高い。ＩＮＰＥＸ＜1605＞が水準を切り上げた。三菱商事＜8058＞、三井不動産＜8801＞がしっかり。カカクコム＜2371＞、デジタルガレージ＜4819＞が値を飛ばした。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト