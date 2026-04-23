◆男子プロゴルフツアー 前沢杯 第１日（２３日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

男子ツアー初挑戦の青木瀬令奈（リシャール・ミル）が女子で初めてアンダーパーをマークする快挙を達成した。５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの１アンダー７１で回り、７１位でスタートした。

相棒の存在も大きい。親友でツアー１３勝の成田美寿々（ジェイテクト）がキャディーを務めている。青木の昨季の平均飛距離は２２２・７６ヤードで女子ツアー９０位。開幕前日に成田が「この飛距離でもできるんだぞって、みんなに見せてもらいたい」と話していたとおりのゴルフだった。

成田は「精度が本当にすごかった。言った所に（球を）落としてくれた。横もぶれないし、みんなの８０ヤードぐらい後ろからでも、どうやったらピンに寄せられるかみたいなことをすごく考えてプレーしていたし、楽しかった」と笑顔で振り返った。

前半から一転、後半はチャンスよりピンチの方が多かったが、二人三脚で粘り強くプレーを続けた。「けっこう、どうあがいても、どうする？ みたいな場面があったので。それでも、どう優しくパーを取るかということに切り替えて考えたりしていた」と明かした。

成田がバッグを担ぐのは２０２３年長嶋茂雄招待セガサミーカップで宮里優作と組んで以来。「やっぱり男子はプレーが早い。レーザーも使わないし」と３年ぶりの男子ツアーの感想を口にした。「瀬令奈は（距離が残るから）セカンドオナーだし、バーディーをたくさん取るからティーショットもオナーになるしで、けっこう慌ただしかったけど、多分粗相はそんなにしなかったんじゃないかな。とりあえず、足は引っ張らなかったかな」と安堵（あんど）した。

青木は「めちゃめちゃ助けになった。会話もテンポも。（成田は）以前、宮里優作さんのキャディーをしたこともあったので、すごく頼もしくて。雨で仕事が増えたと思うけど、それでもしっかりそつがなくて。『なんでもできるんだな、この人』と思って見ていた」と感謝の言葉を並べた。（高木 恵）