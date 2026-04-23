「NBA HOUSE Japan 2026」がお台場で日本初開催…“レジェンド”ボッシュ来日など見どころ満載

4月25日（土）と26日（日）の2日間、東京・お台場にあるシティサーキット東京ベイにて、日本初開催となる公式ファンイベント「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」が開催される。本イベントは入場無料で楽しめる没入型体験イベントとなっており、世界最高峰のリーグが持つカルチャーを存分に味わえる空間となる。

八村塁も出場予定のレイカーズvsロケッツのパブリックビューイングを開催 [写真]＝Getty Images

◆■朝イチから白熱のプレーオフをパブリックビューイング！

両日ともに、開場直後から巨大スクリーンで「NBAプレーオフ 1stラウンド」のパブリックビューイングが実施される。初日（25日）の8時30分からはヒューストン・ロケッツ対ロサンゼルス・レイカーズの第3戦（9時試合開始）が、2日目（26日）の9時からはデンバー・ナゲッツ対ミネソタ・ティンバーウルブズの第4戦（9時30分試合開始）が放映される予定だ。

◆■2日間を彩る豪華ステージ。クリス・ボッシュが連日登場！

イベントのメインステージでは、朝から夜までプログラムが用意されている。最大の注目は、マイアミ・ヒートやトロント・ラプターズで活躍し、2度のNBAチャンピオンに輝いたレジェンド、クリス・ボッシュ氏の来日だ。

2度のNBAチャンピオンに輝いているクリス・ボッシュ氏が来場 [写真]＝Getty Images

初日（25日）の15:00にはフリースタイルパフォーマンスのステージにゲストとして登場し、2日目（26日）の14:35にはダンクコンテストの審査員としても登壇する。

また、26日（日）11:55からはブシロードのクロスメディアプロジェクト『ZERO RISE』のトークステージも開催される。笹森裕貴さんや川上将大さん、統括プロデューサーの大張高己氏、バスケ指導コーチの半田圭史氏らが登壇し、バスケをテーマにした新たな物語の魅力を語る予定だ。

さらに両日の夜（18:30～）には「Special Guest Live」が行われ、初日はラッパーのJP THE WAVYをはじめ、DJ U-LEE、BiBiYUAが、2日目はラッパーのKaneee、Whocaresmils、uinが登場して会場を盛り上げる。また、イベントを通したオフィシャルパーソナリティ／DJとして、アトランタ・ホークスの公式DJなどを務めるChikaTakaiも出演予定だ。

◆■「NBA docomo」関連の注目イベントも見逃せない！

本イベントでは、「NBA docomo」との連動企画やスペシャルステージも実施される。

【NBA docomo SPECIAL TALK SHOW - NBA FAN VOTING -】2日目（26日）の12:30からは、ファン投票の結果を発表するトークステージを開催。佐々木クリスさん、副島淳さん、ニコラス武さんが出演するほか、スペシャルゲストとしてクリス・ボッシュ氏も登場し、結果を見届ける。【NBA docomoアプリユーザー限定企画】会場内でのデジタルスタンプラリーに参加しバッジを集めると、先着で限定リストバンドが配布されるほか、限定トートバッグやクッションが当たる抽選など、アプリユーザーだけが参加できる限定企画が用意されている。◆■隣接するアリーナでのB1試合にもボッシュ氏が登場！

さらに、隣接するTOYOTA ARENA TOKYOにて行われるB1リーグ第35節、アルバルク東京対滋賀レイクスの試合でも「NBA HOUSE Japan 2026」とのコラボ企画が実施される。25日（土）のプライムタイム（16:20頃）にはボッシュ氏に加え、ブルックリン・ネッツのパフォーマンスチーム「Team Hype」もゲストとして登場し、シーズン最終盤の重要なホームゲームを盛り上げる予定だ。

◆■最新ショットクロックやAmazon「Echo Dot」の展示も

体験型コンテンツも充実している。NBA公式タイムキーパーを務めるTISSOT（ティソ）のブースでは、2025－26シーズンから導入されたばかりで、昨年渋谷で日本初公開となった「ラウンド型デザイン・ショットクロック」を展示。さらに、豪華景品が当たる「24秒クイズ」も実施され、時計とバスケの深い関わりを体感できる。

TISSOTの「ラウンド型デザイン・ショットクロック」を展示

さらに、Amazonが22日に販売を開始したスマートスピーカー「Echo Dot NBA公式認定エディション」全6種も会場内で展示される。なお、イベント内で行われる3on3やダンクコンテストの優勝チームには、同デバイスとあわせて総額100万円のAmazonギフト券が贈られるという豪華な特典も用意されている。

「Echo Dot NBA公式認定エディション」を展示

◆■田村大氏とのコラボや限定カスタムキーホルダーを販売

物販エリア「NBA オフィシャルマーケットプレイス」では、ここでしか手に入らないアイテムが勢ぞろいする。

田村大氏描き下ろしのコラボグッズや来日するクリス・ボッシュ氏の特別記念グッズを販売

これらのアイテムはイベント終了後、「NBA Store Japan」での販売も予定されている。

■ イベント概要・注意事項



イベントへの入場は無料だが、公式サイトでの無料入場チケットの事前取得が必須となっている。

開催名称： NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime開催日程： 2026年4月25日（土）8:30～ / 4月26日（日）9:00～会場： シティサーキット東京ベイ（東京都江東区青海1-3-12）入場料： 無料（要事前予約）公式サイト： https://nbaevents.nba.com/nbahousejapan

◆■「NBA HOUSE Japan 2026」イベントスケジュール

【DAY1：4月25日（土）】

8:30～ NBAプレーオフ 1stラウンド パブリックビューイング（ヒューストン・ロケッツ vs ロサンゼルス・レイカーズ 第3戦 ※9:00試合開始／8:30開場）11:30～ Prime Tip-Off12:20～ Emirates 3pt シューティングコンテスト14:00～ 3on3 エキシビショントーナメント GAME114:30～ 3on3 エキシビショントーナメント GAME215:00～ フリースタイルバスケットボールパフォーマンス （※クリス・ボッシュ氏登場）15:40～ 3on3 エキシビショントーナメント GAME316:10～ 3on3 エキシビショントーナメント GAME418:30～ Special Guest Live （※JP THE WAVY、DJ U-LEE、BiBiYUA登場）

※パートナーブースは10:00～20:00（屋内エリアのブースは19:00まで）



※Food & Drinkはフード LO19:00、ドリンク LO20:00

【DAY2：4月26日（日）】

9:00～ NBAプレーオフ 1stラウンド パブリックビューイング（デンバー・ナゲッツ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ 第4戦 ※9:30試合開始／9:00開場）11:30～ Prime Tip-Off11:55～ ZERO RISE トークショー12:30～ NBA docomo SPECIAL TALK SHOW - NBA FAN VOTING -（※ボッシュ氏、佐々木クリスさん、副島淳さん、ニコラス武さんら登場）14:00～ Emirates 3pt シューティングコンテスト14:35～ ダンクコンテスト （※クリス・ボッシュ氏審査員として登場）15:10～ 3on3 エキシビショントーナメント セミファイナル16:10～ 1on1 CREW BATTLE（CHRIS軍 vs すみぽん軍）16:35～ 3on3 エキシビショントーナメント ファイナル17:40～ NBAJPN YouTube LIVE Presented by Prime18:30～ Special Guest Live （※Kaneee、Whocaresmils、uin登場）

※パートナーブースは10:00～19:30（屋内エリアのブースは18:30まで）



※Food & Drinkはフード LO19:00、ドリンク LO20:00

【動画】「NBA HOUSE Japan」は4月25日・26日開催