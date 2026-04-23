KI_ENの新曲「縁のつき」が、7月よりテレビ東京系で放送されるTVアニメ『手札が多めのビクトリア』のエンディングテーマに決定した。

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TVアニメ『手札が多めのビクトリア』の原作は、『このライトノベルがすごい！』ノミネートの常連である守雨による小説（MFブックス／KADOKAWA刊）。本楽曲はKI_ENにとって初の書き下ろし作品となっており、“運命をも超えた出会い”をテーマに、人と人とが出会い、すれ違いや寄り道を重ねながらも、やがてかけがえのない存在へと変わっていく“縁が巡る喜び”を描いた一曲となっている。なお、楽曲のリリース日は後日発表される。

あわせて、この秋に東京、大阪、京都の3都市で開催されるワンマンライブツアー『KI_EN ツアー2026「奇縁ノ弐」』も発表された。チケット最速先行申し込みは4月25日からスタートする。

＜野川爽良（Vo/Gt） コメント＞

人生初のアニメ書き下ろしに携われたことに、心からの喜びとワクワクを感じました。ストーリーを読み進める中で、ジェフリーの強かな優しさはどこから生まれるのかという点に惹かれ、「運命をも超えた巡り合わせ」というテーマが浮かびました。何気ない日常を愛せるのは、まだ見ぬ君の一面と出会い、新しい自分に出会えるから。本作では、家族や友人、恋人など、どんな関係性にも訪れる“縁が巡る喜び”を描いています。この楽曲が、出会いの尊さを改めて感じるきっかけになれば幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）