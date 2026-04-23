　23日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9277枚だった。うちプットの出来高が5392枚と、コールの3885枚を上回った。プットの出来高トップは5万5000円の605枚（76円高350円）。コールの出来高トップは6万3000円の541枚（75円安168円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　72500　
　 197　　　-1　　　 2　　70000　
　　11　　　　　　　 2　　69500　
　 182　　　-2　　　 2　　69000　
　　 5　　　　　　　 3　　68500　
　 251　　　-5　　　 4　　68000　
　　15　　　-4　　　 7　　67500　
　 158　　　-7　　　10　　67000　
　　53　　 -11　　　13　　66500　
　 294　　 -14　　　21　　66000　
　　36　　 -22　　　26　　65500　
　 388　　 -30　　　40　　65000　
　　10　　 -15　　　52　　64750　
　　79　　 -22　　　63　　64500　
　　12　　 -15　　　77　　64250　
　 296　　 -41　　　89　　64000　
　　27　　 -29　　 103　　63750　
　　71　　 -49　　 120　　63500　
　　 5　　 -57　　 153　　63250　
　 541　　 -75　　 168　　63000　
　　10　　　　　　 211　　62750　
　　 3　　　　　　 228　　62625　
　 119　　 -87　　 243　　62500　
　　 1　　　 0　　 350　　62375　
　　24　　 -77　　 293　　62250　
　 365　　-145　　 310　　62000　
　 114　　 -80　　 395　　61750　
　　 4　　　-5　　 460　　61625　
　　58　　-150　　 435　　61500　
　　 2　　　　　　 765　　61375　
　　 2　　-140　　 475　　61250　
　　 1　　+155　　 720　　61125　
　 147　　-185　　 565　　61000　
　　 2　　-135　　 635　　60750　
　　54　　-195　　 775　　60500　　2080 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　 805　　60375　
　　 6　　-160　　 815　　60250　
　 137　　-255　　 930　　60000　　1930 　　+380　　　 7　
　　 4　　-190　　1015　　59750　　1455 　　　　　　　 1　
　　25　　-245　　1210　　59500　　1590 　　+250　　　17　
　　 5　　-275　　1215　　59250　　1380 　　+160　　　 8　
　　42　　-310　　1450　　59000　　1285 　　+215　　　60　
　　 2　　　　　　1420　　58750　　1250 　　+175　　　 1　
　　11　　-245　　1630　　58500　　1090 　　 +75　　　69　
　　　　　　　　　　　　　58375　　 755 　　-195　　　 2　
　　 4　　　　　　2325　　58250　　1080 　　　　　　　 3　
　　15　　-345　　2065　　58000　　 935 　　+150　　　71　
　　　　　　　　　　　　　57875　　 875 　　 +95　　　 4　
　　 4　　+270　　2695　　57750　　 910 　　+160　　　 7　
　　 2　　　　　　2885　　57500　　 770 　　 +80　　　72　
　　　　　　　　　　　　　57375　　 830 　　　　　　　 7　
　　 2　　　　　　3085　　57250　　 705 　　-185　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　57125　　 700 　　-125　　　23　
　　 7　　　　　　3500　　57000　　 645 　　+100　　　73　
　　　　　　　　　　　　　56875　　 710 　　　　　　　 1　
　　18　　　　　　3520　　56750　　 605 　　　　　　　21　
　　　　　　　　　　　　　56625　　 580 　　　　　　　 2　
　　12　　+350　　3725　　56500　　 560 　　 +70　　　63　
　　　　　　　　　　　　　56375　　 540 　　 +80　　　 6　
　　 4　　　　　　3950　　56250　　 565 　　+105　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　56125　　 480 　　 +30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 485 　　 +95　　 198　
　　 4　　　　　　4385　　55750　　 480 　　 +95　　　 6　
　　 1　　+245　　4750　　55500　　 420 　　 +95　　　49　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 400 　　 +80　　　27　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 410 　　+105　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　55125　　 390 　　 +60　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 350 　　 +76　　 605　
　　　　　　　　　　　　　54875　　 330 　　 +71　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 315 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54625　　 300 　　 +45　　　23　
　　10　　　　　　5480　　54500　　 300 　　 +62　　　72　
　　　　　　　　　　　　　54375　　 340 　　 +67　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 310 　　 +91　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54125　　 288 　　 +20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 246 　　 +47　　 215　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 193 　　　+7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 185 　　　+6　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53625　　 179 　　　+8　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 208 　　 +32　　 141　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 159 　　　+8　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53125　　 153 　　　-1　　　 1　
　　14　　　　　　6895　　53000　　 183 　　 +40　　 125　
　　　　　　　　　　　　　52875　　 173 　　 +29　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 171 　　 +33　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52625　　 171 　　 -37　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 152 　　 +26　　 138　
　　　　　　　　　　　　　52375　　 157 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　6805　　52250　　 155 　　 +19　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 135 　　 +31　　 293　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 101 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 130 　　 +30　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 114 　　 +15　　　30　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　99 　　 +19　　 243　
　　　　　　　　　　　　　50750　　　94 　　 +19　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50500　　　82 　　 +12　　　40　
　　16　　　　　　9785　　50000　　　77 　　 +15　　 368　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　63 　　　+9　　　52　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　60 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　57 　　　+9　　　62　
　　　　　　　　　　　　　48875　　　72 　　 +29　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48750　　　56 　　 -15　　　10　
　　　　　　　　　　　　　48625　　　41 　　　-2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　49 　　　+6　　　33　
　　　　　　　　　　　　　48250　　　41 　　　+4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48125　　　46 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　43 　　　+6　　 105　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　41 　　　+5　　　10　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　39 　　　+6　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47250　　　38 　　　+7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　34 　　　+4　　　78　
　　　　　　　　　　　　　46750　　　35 　　　+8　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　29 　　　+1　　　15　
　　　　　　　　　　　　　46250　　　28 　　　+4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　26 　　　+2　　 168　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　23 　　　+2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　45250　　　23 　　　+4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　21 　　　+1　　 440　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　19 　　　+3　　　34　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　20 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　17 　　　+1　　　67　
　　　　　　　　　　　　　43750　　　15 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　15 　　　-2　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　13 　　　 0　　　92　
　　　　　　　　　　　　　42750　　　14 　　　+2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　12 　　　 0　　 491　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　11 　　　+1　　　95　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　10 　　　+1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　 9 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　 9 　　　 0　　　13　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　 9 　　　+1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　 8 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　 7 　　　 0　　　73　
　　　　　　　　　　　　　39750　　　 7 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39250　　　 6 　　　-1　　　10　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　 6 　　　 0　　　49　
　　　　　　　　　　　　　38750　　　 6 　　　 0　　　18　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　 5 　　　-1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　38250　　　 6 　　　 0　　　10　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　 5 　　　-1　　　14　
　　　　　　　　　　　　　37750　　　 5 　　　-1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　37250　　　 5 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 4 　　　-1　　　18　
　　　　　　　　　　　　　36750　　　 4 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36500　　　 4 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36250　　　 3 　　　-1　　　12　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　 4 　　　 0　　　30　
　　　　　　　　　　　　　35750　　　 3 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　 3 　　　-1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　35250　　　 3 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 3 　　　-1　　　15　
　　　　　　　　　　　　　34750　　　 3 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 3 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　33750　　　 3 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　33500　　　 2 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　 2 　　　-1　　　15　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 2 　　　-2　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 2 　　　 0　　　16　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 1 　　　-1　　　26　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 1 　　　　　　　51　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　 1 　　　 0　　　15　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 1 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　 1 　　　 0　　　 1　

