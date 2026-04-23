　23日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1542枚だった。うちプットの出来高が1161枚と、コールの381枚を上回った。プットの出来高トップは5万3000円の281枚（80円高775円）。コールの出来高トップは6万3000円の54枚（205円安845円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　16　　　-4　　　13　　75000　
　　 4　　　-6　　　17　　74000　
　　 1　　 -13　　　18　　73500　
　　 5　　　　　　　25　　73000　
　　 4　　 -16　　　30　　72500　
　　 9　　　　　　　40　　72000　
　　 3　　　　　　　53　　71500　
　　33　　 -28　　　88　　70000　
　　 1　　　　　　 163　　69500　
　　 6　　 -11　　 129　　69000　
　　 5　　 -25　　 180　　68000　
　　 2　　　　　　 245　　67500　
　　23　　 -30　　 290　　67000　
　　 9　　　　　　 345　　66500　
　　41　　 -25　　 400　　66000　
　　 1　　　　　　 450　　65500　
　　52　　 -90　　 520　　65000　
　　20　　 -75　　 715　　64000　
　　12　　　　　　 935　　63750　
　　54　　-205　　 845　　63000　
　　 2　　-115　　1025　　62750　
　　 6　　　 0　　1070　　62500　
　　14　　-185　　1155　　62000　
　　 1　　 -70　　1510　　61375　
　　 1　　-115　　1620　　61000　
　　23　　-250　　1990　　60000　　2490 　　　　　　　 1　
　　 5　　-280　　2255　　59500　
　　15　　　　　　2595　　59000　　2365 　　+190　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　58625　　2400 　　+430　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58500　　1895 　　 -90　　　 1　
　　 4　　-210　　3250　　58000　
　　 3　　+320　　3735　　57750　
　　 2　　　　　　3910　　57500　　1740 　　 -90　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57000　　1670 　　+220　　　 5　
　　 2　　　　　　4150　　56500　　1390 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1300 　　 +95　　　11　
　　　　　　　　　　　　　55250　　1090 　　　　　　　 5　
　　 2　　　　　　5610　　55000　　1090 　　+100　　　56　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 955 　　+100　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 915 　　 +60　　　21　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 780 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 775 　　 +80　　 281　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 735 　　 +95　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 720 　　 +90　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 535 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 645 　　 +35　　　50　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 590 　　 +70　　　10　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 535 　　 +60　　　81　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 475 　　 +30　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 495 　　 +70　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 405 　　 -10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 395 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 470 　　 +75　　　75　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 380 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 370 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 425 　　　+5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 415 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 390 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 380 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 370 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 340 　　 +60　　　75　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 290 　　 +48　　　33　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 262 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 246 　　 +39　　　10　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 213 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 206 　　 +31　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 184 　　　+8　　　30　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 161 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 149 　　 +17　　　12　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 109 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 132 　　 +19　　　23　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 102 　　 -10　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 117 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　93 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 113 　　 +23　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 101 　　 +16　　　51　
　　　　　　　　　　　　　39750　　　93 　　 +10　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　82 　　　+4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　90 　　 +16　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　78 　　 +16　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　68 　　 +12　　　14　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　60 　　 +11　　　44　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　52 　　　+9　　　10　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　45 　　　+7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　37 　　　+4　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　32500　　　36 　　　+5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　35 　　　+6　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　31 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　25 　　　+2　　　30　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　20 　　　+2　　　14　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　17 　　　+3　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　25250　　　14 　　　　　　　19　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　13 　　　+2　　　19　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　10 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 8 　　　+1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　21500　　　 7 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　21000　　　 5 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 5 　　　 0　　　15　
　　　　　　　　　　　　　17250　　　 2 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　16500　　　 3 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 3 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　15250　　　 2 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　15000　　　 2 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 2 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　 2 　　　+1　　　 3　

