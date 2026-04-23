日経225オプション6月限（23日日中） 5万3000円プットが出来高最多281枚
23日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1542枚だった。うちプットの出来高が1161枚と、コールの381枚を上回った。プットの出来高トップは5万3000円の281枚（80円高775円）。コールの出来高トップは6万3000円の54枚（205円安845円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
16 -4 13 75000
4 -6 17 74000
1 -13 18 73500
5 25 73000
4 -16 30 72500
9 40 72000
3 53 71500
33 -28 88 70000
1 163 69500
6 -11 129 69000
5 -25 180 68000
2 245 67500
23 -30 290 67000
9 345 66500
41 -25 400 66000
1 450 65500
52 -90 520 65000
20 -75 715 64000
12 935 63750
54 -205 845 63000
2 -115 1025 62750
6 0 1070 62500
14 -185 1155 62000
1 -70 1510 61375
1 -115 1620 61000
23 -250 1990 60000 2490 1
5 -280 2255 59500
15 2595 59000 2365 +190 8
58625 2400 +430 2
58500 1895 -90 1
4 -210 3250 58000
3 +320 3735 57750
2 3910 57500 1740 -90 3
57000 1670 +220 5
2 4150 56500 1390 1
56000 1300 +95 11
55250 1090 5
2 5610 55000 1090 +100 56
54250 955 +100 2
54000 915 +60 21
53250 780 6
53000 775 +80 281
52750 735 +95 5
52500 720 +90 2
52250 535 1
52000 645 +35 50
51500 590 +70 10
51000 535 +60 81
50750 475 +30 6
50500 495 +70 1
50250 405 -10 2
50125 395 2
50000 470 +75 75
49875 380 2
49750 370 1
49625 425 +5 3
49375 415 1
49125 390 1
49000 380 12
48625 370 2
48000 340 +60 75
47000 290 +48 33
46500 262 10
46000 246 +39 10
45250 213 10
45000 206 +31 5
44000 184 +8 30
43500 161 1
43000 149 +17 12
42500 109 1
42000 132 +19 23
41500 102 -10 3
41000 117 10
40750 93 -5 1
40250 113 +23 1
40000 101 +16 51
39750 93 +10 3
39500 82 +4 1
39000 90 +16 7
38000 78 +16 8
37000 68 +12 14
36000 60 +11 44
35000 52 +9 10
34000 45 +7 1
33000 37 +4 5
32500 36 +5 2
32000 35 +6 3
31000 31 4
30000 25 +2 30
28000 20 +2 14
27000 17 +3 3
25250 14 19
25000 13 +2 19
24000 10 0 5
22000 8 +1 5
21500 7 3
21000 5 1
20000 5 0 15
17250 2 1
16500 3 0 1
16000 3 1
15250 2 1
15000 2 0 1
14000 2 0 1
12500 2 +1 3
株探ニュース
