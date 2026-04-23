丸八証券 <8700> [東証Ｓ] が4月23日大引け後(17:00)に非開示だった業績見通しを発表。26年3月期の業績予想は経常利益(非連結)が前の期比67.9％増の10億円に拡大する見通しと発表した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期は、株式の委託手数料や投資信託の信託報酬の増加などにより、営業収益は35億76百万円（前期比16.0％増）となりました。 販売費及び一般管理費は28億20百万円（同7.0％増）となり、これにより営業利益は7億39百万円（同67.5％増）となりました。 営業外損益は、投資有価証券売却益や受取配当金などにより２億67百万円の利益を計上し、経常利益は10億6百万円（同68.0％増）、当期純利益は６億84百万円（同74.4％増）となりました。