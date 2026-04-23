春のうっかり紫外線もしっかりガード！レトロでかわいいクリームソーダ風デザインで、晴れの日も雨の日も気分が上がる♪【ワールドパーティー】日傘がAmazonで販売中！
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春のおでかけにぴったり！しっかりUVカットしながら、レトロかわいいデザインでコーデのアクセントに。【ワールドパーティー】日傘がAmazonで今すぐ手に入る！
日本全国を巡り、旅をしながらオリジナルのクリームソーダをつくる「旅する喫茶」とのコラボレーションシリーズ。クリームソーダをイメージした日傘で、鮮やかな色合いとソーダのシュワシュワ感を再現。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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持ち運びに便利な折りたたみ傘は、グラスに入ったクリームソーダをイメージ。アイスクリームに見立てた丸い持ち手もポイント。超軽量タイプでバッグに入れても邪魔にならず、旅行などの際にも便利。
さくらんぼモチーフのチャームが施されており、見るだけで楽しい気分になれる、デザイン性と実用性を兼ね備えたアイテム。
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超軽量ながらも全カラー遮光率100％、UVカット率90％以上、UPF50＋を実現。涼しく過ごすための遮熱性も優れているので熱中症対策にも。
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