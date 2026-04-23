カリスマキリンへの道

『杏のパリ細うで繁盛記』杏著（新潮社）

文筆でも活躍する俳優、モデルの杏さんが、『杏のパリ細うで繁盛記』（新潮社）を刊行しました。

パリに移住して、３人の子育てを続ける日々の出来事をつづったエッセー集です。

パリを題材としたエッセーは、大きく二つに分けられます。「生活」があるか、ないかです。旅人として異国情緒に浸るか、生活者として根を下ろすか。杏さんのエッセーは、子育てのため街の生活に浸らざるをえないところから書いているのが面白く感じました。

子どもが学校に通うため持ち物のリストと簡単なルールが書かれた書類を受け取ります。そこにキャラクターつきのものを嫌う日本の学校と同じように、「Ｎｏ ｆａｎｔａｓｙ」と書かれていることに感心します。パリの小学校は週休３日のため、子どもたちの習いごとが充実しているそうです。バレエ、ピアノ、水泳、サッカーなどと見比べる姿は、日本に住む親も共感を覚えることでしょう。

新しい街に住むとき、子どもがいるかどうかでなじむ速度は変わります。教育を受けさせるため、健やかに育てるため、慣れない店にも通い、人にも会わなくてはなりません。仕事がある杏さんは、日本とフランスを行き来し、２０２５年は、パリに「半分いられたかな？」くらいだそうですが、異国で暮らす大変さを思わせます。

考えてみれば、これらは母語でないフランス語を使ってのことだと思います。その大変さを想像するとき、「細うで繁盛記」の題名がよりしみじみと胸に染みます。

もちろんエッセーには、ヨーロッパ暮らしにおなじみの「硬水／軟水」問題や、夏は昼が長く冬は夜が長い問題なども織り込まれ、外国にいる気分を味わえます。

花の都と呼ばれるパリは明治のころから多くの作家や芸術家が訪れ、文章を残してきました。作家の林芙美子、詩人の金子光晴、近年ではアナウンサーの雨宮塔子さんの『パリに住むこと、生きること』や作家の金原ひとみさんの『パリの砂漠、東京の蜃気楼』も人気を集めました。

パリは人に文章を書かせる街なのかもしれません。明るく、前向きで生活感あるこのエッセーが長く続くことを、キリンの身ながら強く希望しております。