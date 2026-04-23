1億5700万円の巨額の脱税騒動で世間を騒がせた、実業家で美容インフルエンサーの宮崎麗果。今度は、“夫婦関係” の危機が取りざたされ、波紋を呼んでいる。

宮崎は、2021年に元EXILEの黒木啓司と結婚し、2人の子どもが生まれた。ただ、4月21日の「女性セブンプラス」で、夫婦の気になる動向が報じられた。

「記事によれば、現在2人はお互いに弁護士を介して、離婚の話し合いをしているというのです。宮崎さんは2025年12月、本人と、代表を務める会社が約4億9600万円の所得を隠し、法人税など約1億5700万円を脱税したとして、東京国税局から在宅起訴されました。

黒木さんはこの騒動後、子どもを連れてハワイに避難したそうですが、帰国後、宮崎さんのほうから離婚を切り出したといいます」（スポーツ紙記者）

本誌「Smart FLASH」は、黒木と宮崎に離婚協議を進めているのは事実なのか問い合わせたが、期限までに回答はなかった。

「離婚協議」報道を受けて、Xでは《宮崎麗果バツ 3？》《これで離婚歴3だよ》《宮崎さん3回か4回目の離婚だよね？》など、宮崎の離婚歴に注目する声があがっている。

「これまで宮崎さんは、雑誌のインタビューなどで、黒木さんを含めて3回の結婚歴があることを明かしています。

最初の夫とは2017年に結婚し、子どもが1人生まれました。2人めは実業家の田中雄士さんで、子どもを2人出産。そして、黒木さんと再々婚して、子どもを2人産みました。9年間で結婚3回、離婚2回、出産5回を経験していることになります。

宮崎さんは2024年7月の『文春オンライン』のインタビューで、第1子の親権は持っていないと明かしており、4人の子どもを育ててきました。今回の報道によって “バツ3” になる可能性が浮上したことで、驚いた人もいたようです」（芸能記者）

宮崎は、3月の初公判で1億5700万円の脱税を認めた。黒木との結婚生活は、脱税騒動によって大きく揺らごうとしているが、騒動の渦中、宮崎のSNSでの言動が注目を集めたようだ。

「騒動前の宮崎さんは、Instagramで1個200万円前後のエルメスのバッグを並べたり、フェラーリやロールスロイスなど高級外車の写真を公開したりと、たびたびセレブぶりをアピールしてきました。しかし、脱税が明らかになると、これらの投稿を削除したのです。

一方で、現在も黒木さんと密着した親密な “夫婦ショット” は残しています。セレブ生活の写真は消しても、黒木さんとの写真は残し続けていることから、“未練” のような印象を受ける人もいるようです」（同）

結婚5年めを迎えた夫婦の行方は、はたして──。