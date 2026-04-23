【Uniqlo Uの新作バッグ】が優秀！「使いすぎてもはや相棒」「サイズ感も軽さも本当に良い！」

ちょっとしたお出かけから旅行まで使い回せる優秀バッグが欲しい！ それなら【Uniqlo U（ユニクロ ユー）】の新作をチェックしてみて。シンプルながらも軽さや使いやすさが魅力で、手に取りやすい価格も嬉しいところ。春夏レジャーに欠かせない存在になるかも。

大人が持ちたいナイロンバッグ

【ユニクロ】「パッカブルクロスボディバッグ」\1,990（税込）

紐の長さを調節して、クロスボディバッグとしてもウエストポーチとしても使えるバッグ。シンプルデザインと落ち着いた3色のカラバリで、大人女性の着こなしにも合わせやすそうです。小雨程度なら弾く撥水機能付き。折りたたんでコンパクトに持ち歩けるので、旅行に持参するのもおすすめです。

カジュアルコーデにアクセントをプラス

カジュアルな着こなしにマッチする新作バッグ。一見小ぶりながら、500mlのペットボトルも入るサイズ感です。内と外で2つずつポケットがあり、小物を整理しやすいのも優秀ポイント。@panko0821さんは「使いすぎてもはや相棒」になっているそう。「このサイズ感、軽さ本当にめちゃくちゃ良い」と絶賛しています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@panko0821様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。