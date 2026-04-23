５０代前半の記者は子供の頃「例の肉」にワクワクした。繰り返し再放送されていたアニメ「はじめ人間ギャートルズ」。ゴンや父ちゃんがウマそうに食っていたアレだ。肉塊の両端に骨がついており、そこを両手で握って肉本体にかぶりつくと、なぜかすごく伸びる。母にスーパーで「買って買って」とねだったが「アホか！」と一蹴（いっしゅう）された気がする。

その「マンモスの肉」。大人になって存在すら忘れていたが、十数年前に「マンガ肉」という名称で商品として出している肉バルに出合った。かなりのお値段だったので、ためらいつつ注文してみたが、運ばれたものは見た目が全然「思てたんと違う」かった（味はそこそこ良かったけど）。

ある日、２０代の同僚が「トッキュウジュブツノスクナノユビ、カムクラで食べられるらしいです」と報告してきた。何のこっちゃ分からなかったが「カムクラ」だけは、ラーメンレストラン「どうとんぼり神座（かむくら）」であると理解した。同僚いわく、人気アニメ「呪術廻戦」で危険度が高い呪物を「特級呪物」と呼ぶとのこと。中でも日本書紀にも記される異形の鬼神「両面宿儺（りょうめんすくな）」は、作中では主人公・虎杖悠仁（いたどり・ゆうじ）に憑依（ひょうい）する存在。その指が「宿儺の指」だ。「ざっくり言うと、普通の人が食べたら死ぬんですが、選ばれた『宿儺の器』が丸呑（の）みすると大丈夫なんです」。なるほど。分からん。

ともかく、その「宿儺の指」を模した「神座」のコラボ商品、「宿儺の指チャーシュー」（１０００円）が５月２０日まで、各日５０本限定で食べられるという。しかも、大阪、東京を中心に、関西、関東に加えてハワイにも進出し、国内外１２０余りの店舗を展開する同チェーンにおいて、大阪・ミナミの御堂筋店と東京・アトレ恵比寿店の２店舗に限った企画だというのだ。

同僚とともに「御堂筋店」を訪れた。提供された「宿儺の指」を見た同僚は「リアル〜！」と目をキラキラさせた。おそらく「―ギャートルズ」を見ていた私も同じような目をしていたんだろうな。ほぼ丸呑み（さすがに２回に分けて、しっかり噛（か）み砕いてましたが）で平らげた若手記者は「何層にも巻かれているお肉がジュバーッと（口内にあふれて）おいしさが広がる！」と味にも太鼓判を押していた。

同チェーンを運営する「理想実業」マーケティング本部・ブランドＰＲ担当者の西嶋悟史さんも「担当者が『商品開発人生の集大成』と自負する商品です。見た目も味も完璧だと自負しております」と胸を張る。令和の「マンガ肉」を求めて、取材当日も、外国人を含む若者が開店前から行列を作っていた。（社会担当・田中昌宏）