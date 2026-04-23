侍ジャパンＵ１２代表監督に就任したオイシックスの桑田真澄チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）が２３日、スポーツ報知の単独取材に応じた。就任に至る裏側やチームを率いる上で軸となる考え方を明かし、指揮を執る「第１２回 ＢＦＡ Ｕ１２アジア野球選手権」（中国・８月９〜１５日）へ向けた意気込みを語った。（取材・小島 和之）

今月１７日の電撃就任から６日。ＤｅＮＡとの交流戦（横須賀）でチームに帯同した桑田ＣＢＯが、就任に至った裏側を明かした。

「最初は『ちょっとできないな』と思っていたんですけれど、何度も依頼をしていただきました。そこでオイシックスにも相談をしたところ、『日本代表のことなのでどうぞ』と理解をしてくれましたので、引き受けることにしました」

就任の決め手は、交渉にあたった全日本軟式野球連盟の熱意だったという。

「全軟連の関係者の方からも『勝利だけではなく、野球を通じてさまざまなことを指導してもらうことを目指していく上で、桑田さんしかいないんじゃないか』と伝えられました。何としても受けていただきたいということだったので、そこまで思ってくれるのであれば…と。また高島（宏平）会長を始め、オイシックスの池田社長にも相談して、そういうことならぜひやってきてくださいと言っていただきました」

これまで「選手の伴走者」を理想に指導者の道を歩んできた桑田氏。“金の卵”たちと向き合う上で重視するのは、野球を楽しむ気持ち気持ちだという。

「とにかく野球を楽しんでやってもらいたいというのが一つですね。あとはやはり規律を大事にしたい。野球を楽しんでもらいたいですが、挨拶とか時間厳守とか、そういったこともしっかりと指導していきたいと思います」

自身はＰＬ学園時代に高校日本代表でプレーした経験がある。まだ年齢の若いＵ１２日本代表には、日の丸の重圧を意識させることなく、思い切ってチャレンジさせることを重視する方針だ。

「まだ小学校６年生なので、日本代表を背負うという意識は重荷になると思います。それよりも、とにかく野球を楽しむことやチームワーク、相手を尊重することやチャレンジをする大切さを伝えていきたいなと考えています」

２１年に１５年ぶりに巨人へ復帰し、投手チーフコーチ補佐、投手チーフコーチ、ファーム総監督、２軍監督を歴任した。新たな挑戦となる代表監督では、今後は未来の日本球界を背負う人材たちに、自身の野球哲学や経験を還元していくことになる。

「また一つ自分でも勉強になるし、野球界に恩返しという部分で精いっぱいベストを尽くして務めたいと思います」

◆桑田 真澄（くわた・ますみ）１９６８年４月１日、大阪府生まれ。５８歳。ＰＬ学園から８５年ドラフト１位で巨人入り。最優秀防御率２度、最多奪三振、ＭＶＰ、沢村賞を各１度。２００６年限りで巨人を退団し、０７年パイレーツ。０８年３月引退。２１年に投手チーフコーチ補佐として巨人に復帰し、２４、２５年は２軍監督。ＮＰＢ通算４４２登板で１７３勝１４１敗１４セーブ、防御率３．５５。右投右打。