様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、キャラクターのフェイス形がかわいい「ダイカットマグコップ」が登場。

「ハローキティ」や「クロミ」たちが立体的なコップになって毎日を楽しく彩ります☆

スケーター「サンリオキャラクターズ」ダイカットマグコップ

価格：各803円（税込）

容量：230ml

素材：ABS樹脂

電子レンジ：使用不可

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の生活雑貨店、家電量販店など

スケーターから、サンリオのキャラクターたちを形どった「ダイカットマグコップ」が登場。

キャラクターのお顔や耳のラインが立体的に再現された、愛らしいデザインが特徴です。

飲み物用としてはもちろん、洗面台でのうがいコップや、小物入れなどのインテリアにもぴったりな仕様になっています。

マグコップには、キャラクターのお顔をコップの形状に落とし込んだインパクト抜群のダイカットデザインを使用。

リボンや耳の形まで立体的に表現されており、お気に入りのキャラクターと一緒に、楽しいリラックスタイムを過ごせます。

さらに小さなお子さんでもしっかりと握れるハンドル付き。

素材には、落としても割れにくいABS樹脂が採用されています。

ラインナップは「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「ハンギョドン」 の全5種類。

家族や友人とキャラクター違いで揃えて楽しむのもおすすめです☆

ダイカットマグコップ ハローキティ

サイズ：約89×112×93mm

ボディカラーの白を基調にした「ハローキティ」デザイン。

トレードマークである大きな赤いリボンがアクセントになっています。

ダイカットマグコップ マイメロディ

サイズ：約78×116×70mm

淡い紫色の大きなリボンをつけた「マイメロディ」

立体的にデザインされた小さなお鼻と長い耳もポイントです。

ダイカットマグコップ クロミ

サイズ：約78×116×103mm

きりりと引き締まった目元が印象的な「クロミ」

黒い頭巾にデザインされたピンク色のドクロがかっこいい！

ダイカットマグコップ ポムポムプリン

サイズ：約78×116×80mm

トレードマークの茶色いベレー帽をかぶった「ポムポムプリン」

アースカラーを基調にした、見ているだけで心が和むドリンクウェアです

ダイカットマグコップ ハンギョドン

サイズ：約78×116×95mm

くりくりとしためと大きなお口がチャーミングな「ハンギョドン」

「ハンギョドン」の特徴的なエラも丁寧に再現されています。

食卓をもっと賑やかに彩る、「ハローキティ」や「クロミ」たちの立体的なコップ。

スケーターの「サンリオキャラクターズ」ダイカットマグコップは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆

ハローキティやクロミ、シナモロールたちが勢揃い！スケーター「サンリオキャラクターズ」巾着M BOX ハローキティやクロミ、シナモロールたちが勢揃い！スケーター「サンリオキャラクターズ」巾着M BOX 続きを見る

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