日本ハムは23日、2軍本拠地・鎌ケ谷スタジアムで5月4日、5日、6日に行われるファーム・リーグ公式戦のDeNA戦（各日13時開始）で、子供たちがわくわく楽しめるスペシャルイベント「鎌スタ☆キッズボールパーク」を開催すると発表した。

今年はファームマスコット「C・B（愛称:カビー）」が20周年を迎えることから、そのお祝いをシリーズ化して実施される。4日には先着3800名の来場者に「エスコンフィールドユニフォーム2026」をプレゼント。5日と6日には大川慈英投手とエドポロ・ケイン外野手らルーキー選手のオリジナルベースボールカードが、先着1500名に配られる。

楽しさ盛りだくさんのイベントに、謎の二刀流キャラクター「DJチャス。」は「フフフ、なにも良いことはプレゼントだけじゃないんだよ」と不敵な笑みを浮かべながら、PR。テーマは「20周年を迎えたカビーにぴったりなにこにこえがお」だと言い、おなじみのベースランニングやラジオ体操、ヒーローインタビューなどのファン参加型のアトラクションはもちろん、期間中には事前募集ながらグラウンドキーパーやアナウンス、カメラマン体験など貴重な職場体験も実施される。最終日である6日の試合後には、選手とファンがふれあえる交流イベントも用意されている。

「ところで誰が主役なんだって？ん、まあ、長々語ってしまったけど、この3日間が終わったら『やっぱりDJチャス。がNo.1？』って思ってくれたらうれしいな」。DJチャスは相変わらず意味不明なコメントを残しながらも「このゴールデンウイークは鎌スタで最高の思い出をつくってほしい」と最高の笑顔でPRした。