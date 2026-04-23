プロ野球のファーム・リーグは23日、交流戦のDeNA―オイシックス戦（横須賀）が雨天中止。東、中地区で残り3試合が行われた。

東地区の楽天はロッテ戦（森林どりスタジアム泉）に6―2。先発のドラフト1位・藤原（花園大）が6回6安打6奪三振無失点で1勝目を挙げた。育成選手の水上が2安打3打点、ドラフト3位・繁永（中大）が2安打。ロッテ先発の育成選手・森は5回7安打5失点で2敗目（1勝）。安田が2安打2打点、ドラフト4位・桜井（昌平）が2安打をマーク。

中地区の巨人は西武戦（ジャイアンツタウン）に1―0でサヨナラ勝ち。9回1死で代打・三塚が右前にサヨナラ打を放った。先発・山田が4安打完封勝利で2勝目（1敗）。西武先発・ワイナンスは5回5安打6奪三振で無失点。打線は4安打に終わった。

中日はハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に9―4。先発・草加が3回無安打無失点で、2番手の育成選手・マルティネスが2回2安打無失点で1勝目。打線は先発全員の11安打を放ちカリステ、育成選手の福元が2安打2打点だった。ハヤテ先発・大生は2回5安打4失点で2敗目（2セーブ）。倉本が2安打1打点、広沢が2安打。