KDDIは、App StoreやGoogle Playなどの支払いに「au PAY（auかんたん決済）」を設定して利用すると、Pontaポイントが還元されるキャンペーンを開始した。期間は5月31日まで。

キャンペーンでは、AppleアカウントまたはGoogleアカウントの支払い方法に「au PAY（auかんたん決済）」を設定し、対象サービスで通算2000円以上利用すると、総額300万ポイントのPontaポイントの山分けに参加できる。支払い金額に応じて獲得できる口数が異なり、5万円以上の利用で最大となる100口を獲得できる。

あわせて、初めての利用者や久しぶりに利用するユーザーを対象とした還元も実施される。2025年11月1日以降にアプリストアなどでキャリア決済の利用がないユーザーが、キャンペーン期間中に通算100円以上利用すると、金額に応じて最大5000ポイントが還元される。

参加にはキャンペーンサイトからのエントリーが必要。ポイントの加算時期はいずれも2026年7月末ごろとなっている。

300万ポイント山分けの条件 通算支払い額（税込） 獲得口数 5万円以上 100口 1万円～4万9999円 20口 5000円～9999円 5口 2000円～4999円 2口 初めて・お久しぶりユーザー向けの還元内容 通算支払い額（税込） 還元ポイント 5万円以上 5000ポイント 1万円～4万9999円 1000ポイント 3000円～9999円 300ポイント 100円～2999円 10ポイント