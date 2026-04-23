「熟考を重ねた結果…」フィギュア17歳女子の“決断”にファン続々反応「大ニュースに驚きましたが…」「最高の未来を！」

17歳の村上遥奈が大きな決断を下した(C)Getty Images

フィギュアスケート女子で、昨年11月の全日本ジュニア選手権で8位入賞の村上遥奈が4月22日、自身のインスタグラムを更新。今後の活動についての報告を行った。

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17歳の村上は「このたび、木下アカデミーを離れる決断をいたしました。これまで本当に恵まれた環境の中で競技に取り組ませていただき、多くのことを学び、スケーターとしてここまで成長することができました」と綴ると、「また、木下代表には本当にたくさんのサポートをしていただき、本当に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。心より感謝しております」と、感謝の思いを述べた。

そして「また、熟考を重ねた結果、今後は生まれ育ったオーストラリアで活動する決断をいたしました。自分自身と向き合い、悩み抜いた末に出した結論です」と、今後はオーストラリアで活動することを明かしている。