「熟考を重ねた結果…」フィギュア17歳女子の“決断”にファン続々反応「大ニュースに驚きましたが…」「最高の未来を！」
17歳の村上遥奈が大きな決断を下した(C)Getty Images
フィギュアスケート女子で、昨年11月の全日本ジュニア選手権で8位入賞の村上遥奈が4月22日、自身のインスタグラムを更新。今後の活動についての報告を行った。
【写真】「幸運を祈ってるよ！！！」フィギュア17歳・村上遥奈の報告をチェック
17歳の村上は「このたび、木下アカデミーを離れる決断をいたしました。これまで本当に恵まれた環境の中で競技に取り組ませていただき、多くのことを学び、スケーターとしてここまで成長することができました」と綴ると、「また、木下代表には本当にたくさんのサポートをしていただき、本当に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。心より感謝しております」と、感謝の思いを述べた。
そして「また、熟考を重ねた結果、今後は生まれ育ったオーストラリアで活動する決断をいたしました。自分自身と向き合い、悩み抜いた末に出した結論です」と、今後はオーストラリアで活動することを明かしている。
さらに「ここから新たなスタートとなりますが、これからも自分らしさを大切にしながら、大好きなスケートに全力で向き合っていきます」と意気込みを述べ、17歳がスケート人生において大きな決断を下した。
SNS上のファンからは「幸運を祈ってるよ！！！」「これからも頑張って！ Good Luck！」「新たな門出に、最高の未来を！」「大ニュースに驚きましたが新天地での新たなはるなちゃんを見れることがたのしみです」と、コメントが続々と寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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