新生・パロマ瑞穂スタジアム。5年ぶりに帰ってきた「瑞穂」へ特別な思いを持つ2人の選手に迫りました。

19日、こけら落としを迎えた名古屋グランパスの聖地・パロマ瑞穂スタジアム。会場には超満員、約2万9千人のファンが駆け付けました。

Ｊリーグ開幕のころからグランパスのホームだった瑞穂。ファンにとってもたくさんの思い出が詰まっています。

のちに監督としてグランパスをＪ1初優勝に導いた“ピクシー”こと、ストイコビッチさんの現役最後のホーム試合で有終の美を飾るＰＫ。

さらに、元日本代表本田圭佑選手のプロ初得点など、数々のゴールが瑞穂で生まれました。

しかし、「聖地」とはいうものの、決していい思い出だけではなく、クラブ初のＪ2降格が決まってしまったのも瑞穂でした。

5年ぶりの聖地で迎えた勝利

そして、改修工事を経て約5年ぶりに聖地・瑞穂が復活。

記念すべきこの日にはストイコビッチさんも13年ぶりに瑞穂に帰ってきました。

ストイコビッチさんの「Never Give Up for the Win(勝利のために最後まで諦めるな)」に突き動かされたかのように、グランパスは2点ビハインドの試合終盤に土壇場で福岡に追いつきます。

勝負はＰＫ戦へ。

「今日は(ファンに)より背中を押されて、すごく後押しになりました」(シュミット ダニエル選手)

ファンの声援を力に変え、シュミットダニエル選手がセーブ。最後まで諦めなかったグランパスが生まれ変わった瑞穂で、劇的な勝利を飾りました。

そんな試合をスタンドから見つめていたのが、フィールドプレーヤー最年長・37歳の永井謙佑選手。

15年前、記念すべきＪリーグ初ゴールを決めたのが瑞穂。

さらに、持ち味の快足を飛ばし、ゴールを奪うなど1試合3得点、プロ生活16年の中で、唯一ハットトリックを決めているのも瑞穂です。

「めちゃくちゃ芝がよかったですね。瑞穂は(走りやすさが)抜群でした」(永井選手)

そして…。

「あのときは何も考えられなかったですね」(永井選手)

2016年、Ｊ2降格を経験したのも瑞穂でした。

こけら落としの試合では出場機会がなかった永井選手。酸いも甘いも経験したスタジアムに立つ日をファンは待ち望んでいます。

「どんな芝なんだろうとワクワク感があります。グランパス愛は強い。ファミリーのみんなと一緒に1つでもいい順位にいけるように頑張りたい」(永井選手)

小学校から観ていたピッチに足を踏み入れ

そして、もう一人。瑞穂に思い入れのある選手が、小学生のころ観戦していたピッチに初めて足を踏み入れたのが三重県・四日市出身の甲田英將選手（22）です。

「ここがプロのスタジアムかみたいな感じで、いっぱい人も入っていたのは覚えています。試合を観に行くと自分も『ピッチに立ちたい』という気持ちになっていました」(甲田選手)

3月に記念すべきJ1初ゴールを決めたプロ5年目のミッドフィルダー。

「(グランパスは)小学生の時から所属しているチームなので、決めたい気持ちはありました」(甲田選手)

小学5年生からグランパスの下部組織で育った甲田選手。今シーズンは、ここまで9試合に出場し、多彩な仕掛けを武器に数々のチャンスを演出。右サイドでの存在感を日に日に高めています。そんな22歳の歩みに欠かせないのが父の存在でした。

「小さいころから送り迎えで時間を費やしてもらっているのでありがたい」(甲田選手)

四日市市にある自宅の2階。甲田選手が練習していた場所です。実は父・武之さんの手作り。

4歳のころからここで足元の技術を磨き、今のスタイルの礎を築きました。今もアドバイスをもらうなど親子の二人三脚は継続中。

「チームが求めるものをしっかり責任を果たしながらやっていくことが大事という話をしていました」(父・武之さん)

「アドバイスもしてくれるので、個人的なコーチのような感じで教えてもらっているのでありがたいです」(甲田選手)

19日、かつてスタンドで観戦していた聖地・瑞穂で初めての試合。甲田選手はスタメンに名を連ねます。

「歓声もすごかったし、観ていたピッチでプレーできたのは本当にうれしい」(甲田選手)

果敢に仕掛けるだけでなく、自らボレーシュートも放ち、ゴールとはならなかったものの、存在感を示しました。

劇的勝利をおさめ、チームと喜びを分かち合った甲田選手。

「勝ち続けることが一番大事だと思うので、瑞穂だったら勝てると思わせられる雰囲気とパワーを持って、これから瑞穂で戦っていきたい」(甲田選手)

(4月23日放送メ～テレ『ドデスカ＋』じもスポ！コーナーより)