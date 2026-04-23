ニューストップ > ファッション・ビューティニュース > 推しがグループ脱退！？落ち込む主人公が気づいた【まさかの事実】と… 推しがグループ脱退！？落ち込む主人公が気づいた【まさかの事実】とは...？ 推しがグループ脱退！？落ち込む主人公が気づいた【まさかの事実】とは...？ 2026年4月23日 16時30分 Ray リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今回、Ray WEB編集部は、推し活について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公が絶句した衝撃的なニュースとは...？原案：Ray WEB編集部作画：ほや助ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】推しがグループ脱退！？落ち込む主人公が気づいた【まさかの事実】とは...？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 💖推しの【熱愛スクープ】にパニック！そして主人公は“ある決意”を...！？ 💖【後編】「見たことないアプリ...」やさしい彼氏の態度が最近どこか怪しい。お風呂中に放置されたスマホをこっそり覗くと、そこには巧妙すぎる【裏切りの手口】が…！？ 💖「見たことないアプリ...」やさしい彼氏の態度が最近どこか怪しい。お風呂中に放置されたスマホをこっそり覗くと、そこには巧妙すぎる【裏切りの手口】が…！？ 関連情報（BiZ PAGE＋） アイラッシュ, サロン, シェアサロン, ネイル, ヘアカット, ヘアメイク, マツエク, 水着, 美容室, 美容師