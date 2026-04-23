キリスト像を砕いたイスラエル兵の一撃　戦争が呼び覚ました宗教の記憶

4月初旬、レバノン南部のキリスト教徒の町デブルで撮影された一枚の画像が、世界を駆け巡った。

地面に倒されたイエス・キリスト像。その顔面に向かって、軍服姿の男がハンマーを振り下ろしている――。

この映像を最初に見つけ、拡散の引き金を引いたのはパレスチナ人記者だった。X（旧Twitter）に投稿されたその画像は、瞬く間に世界中に広がり、「これは本物なのか」という疑念とともに大きな騒ぎとなった。あまりにも象徴的で、あまりにも出来過ぎた光景だったからだ。

だが結論は、否応なく突きつけられる。これはAIによる偽造ではなかった。

イスラエル軍自身が画像の真正性を認め、調査に乗り出す。関与した兵士は処分され、ネタニヤフ首相も遺憾の意を表明した。しかし、なぜその兵士がキリスト像を破壊したのか、その動機は明らかにされないままだった。

この「説明されない動機」こそが、むしろ問題の核心を浮かび上がらせる。

イスラエルの有力紙『The Times of Israel』は、この事件を単なる逸脱行為として片付けることに強い警鐘を鳴らした。像を破壊したのは一人の兵士かもしれない。だが、その場には他の兵士たちもいた。止める者はいなかった。そして何より、その行為は撮影され、公開されることにためらいがなかった。そこにあるのは偶発ではなく、より深い層に沈んだ意識ではないか――同紙はそう問いかける。

ユダヤ教とキリスト教の歴史的対立

一方、パレスチナ系の調査報道サイト『Jerusalem Story』は、より具体的な現象としてそれを描き出す。

近年、特に2024年以降、エルサレムを中心にユダヤ人によるキリスト教徒への暴行や嫌がらせが増加しているという。聖職者への唾吐き、暴言、教会施設への破壊行為――そうした行為が日常化し、一部のキリスト教徒は国外への移住を真剣に検討していると報じられている。

こうした現象を、単なる現在の政治的緊張の副産物として理解するだけでは不十分だろう。 その背後には、より長い時間軸が横たわっている。

キリスト教は、もともとユダヤ教の一派として始まった。イエスもその弟子たちもユダヤ人であり、旧約聖書を共有する関係にあった。言わば、同じ宗教的土壌から分かれた「近縁」の存在である。

しかし、その分岐点は決定的だった。キリスト教はイエスをメシア（救い主）と認めたが、ユダヤ教はこれを否定した。

この神学的断絶はやがて歴史的対立へと転化する。キリスト教世界では長く、ユダヤ人は「キリストを殺した民」と見なされ、迫害の対象となった。十字軍、ポグロム、そして近代に至る反ユダヤ主義――その記憶は、ユダヤ人側に深い不信と警戒を刻み込んだ。

一方でユダヤ教の側から見れば、イエスを神とする教義や聖像崇拝は、厳格な一神教の原則から逸脱するものとも映る。そこには神学的な拒絶だけでなく、長い迫害の歴史への反発が重なっている。

つまり両者の関係は、単なる宗教的相違ではない。神学的断絶の上に、迫害と被迫害の記憶が幾重にも積み重なった構造なのである。

今回のキリスト像破壊事件は、その構造が戦場という極限状況の中で、思わぬ形で表面化したものと見ることもできる。

レバノン南部での戦闘は本来、ヒズボラとの軍事衝突であり、宗教対立ではない。イスラエル政府も繰り返しその点を強調してきた。だが、現場で起きた行為は、その説明とは別の層の現実を示してしまった。

兵士が振り下ろしたハンマーは、一つの像を壊したに過ぎない。しかし、その衝撃が呼び覚ましたものは、はるかに古く、そして根深い。

同じ聖典を共有しながら分かれた二つの宗教。本来は近いはずの関係が、歴史の中で最も遠いものの一つになっていった過程。今回の出来事は、その距離の深さを、改めて可視化したようにも映る。

（執筆：ジャーナリスト 木村太郎）