「ちょっとだけ撫でたら余韻でヨイサヨイサしてるし実はもう撫でられてないことにしばらくして気付くねこ」



【写真】撫でられた「余韻」でヨイサヨイサしてる猫さん

こんなポストをされたのは、飼い主のそばちゃん（@soba____531）さん。



投稿された動画には、ベッドの上で仰向けになりながら、まるでまだ撫でられているかのように前足をゆらゆらと動かし続ける猫ちゃんの姿が映っています。



撫でるのをやめたあとも“余韻”で気持ちよさそうに動き続け、しばらくしてから「もう撫でられてない…？」と気づく様子がなんとも愛らしいワンシーンです。



「かわいすぎてずっと見てられる」

「余韻で動いてるの最高すぎる」

「気づいたときの反応がたまらない」

「これは賢いのか天然なのか迷うやつ」



微笑ましいポストに可愛すぎるといった声が寄せられました。猫さんのお名前はそばちゃん、4月1日で生後10ヶ月になりました。好奇心旺盛だけど慎重派の賢い猫だといいます。ポストをされたそばちゃんさんにお話を伺いました。



ーーどんな状況で撫で始めたのでしょうか？



「たくさん遊んだ後、部屋まで誘導されてベッドに乗ったので、撫でたらごろんとしました。10秒ぐらいお腹を撫でました」



ーー撫でるのをやめた後も、しばらくヨイサヨイサし続けていたのですね？



「もう撫でていないのにまだ気持ちよさそうにしてて、不思議でゆかいな猫だなぁと思いました」



ーー「撫でられてないことに気付いた」瞬間は？



「目をつぶって気持ちよさそうに手を動かしていたのですが、こちらをチラリと見たあとすぐ二度見してきました。そのあと少し体勢を起こして、もう撫でないのかという様子で見つめられました」



ーー“余韻で動き続ける”ことはいつも？



「普段は撫でるのをやめたらヨイサはすぐやめるので、やめても動き続けたのは今回が初めてでした」



ーー撫でられるのが好きな子なのですね？



「普段から撫でられるのが好きで、特に顔まわりや顎下、脇の下あたりが好きです。脇の下を撫で続けると手がだんだん伸びてきます」



ーーそばちゃんの魅力や「ここが可愛い！」と思うポイントを教えてください！



「見た目では大きな耳と目、ふさふさの尻尾が魅力です。性格的には人懐っこく、あまりいたずらもせず穏やかで聡明なところかなと思います」



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）