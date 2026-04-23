「炎上しろww」人気芸人、目黒蓮＆佐久間大介のものまね姿に「これはひどい」「最低で最高」の声！
お笑いコンビ・蛙亭の中野周平さんは4月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manの目黒蓮さん、佐久間大介さんのものまねをした姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】目黒蓮＆佐久間大介のものまね姿
X上では「これはひどい」「似せる気がないな笑」「さっくんドイヒーwww」「日本に帰ってきたのか！」「炎上しろwwwww」「最低で最高なめめさく」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】目黒蓮＆佐久間大介のものまね姿
「日本に帰ってきたのか！」中野さんは「めめさく #有吉の壁」とつづり、1枚の写真を投稿。中野さんが目黒さん、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんが佐久間さんのものまねをしています。ヘアスタイルは再現できていますが、顔は似ている……とは言い難いですね。
「誰が誰だよwwwww」バラエティー番組『有吉の壁』（日本テレビ系）の公式Xアカウントは同日、投稿を更新。「we are Sumou Man」と、「Snow Man」ならぬ「Sumou Man」の写真を公開しました。中野さん扮する目黒さん、太田さん扮する佐久間さんの姿もあります。この投稿には「誰が誰だよwwwww」「ある意味期待を裏切らない」といった反響が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)