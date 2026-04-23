投資にハマる水谷隼、トレード状況発表「めちゃくちゃお金減った」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が23日、自身のXを更新。日経平均株価が一時、史上初となる6万円を突破したことを受け、現在の投資状況を伝えた。
【画像】気になる！桁違いの爆損した金額 水谷隼の過去スクショ
定期的に株やFX取引について報告している水谷は、ダブルインバース日経（1360）を大量に仕込んでいたが、8日に−10％超の下落。その後も、日経平均株価は上昇し、14日に「ダブルインバース今日損切りしました」と説明するなど、大きな損失を出していた。
そして今回「めちゃくちゃお金減った…でもダブルインバースはもう買わない」と報告。うまくトレードができていない状況を伝えた。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】気になる！桁違いの爆損した金額 水谷隼の過去スクショ
定期的に株やFX取引について報告している水谷は、ダブルインバース日経（1360）を大量に仕込んでいたが、8日に−10％超の下落。その後も、日経平均株価は上昇し、14日に「ダブルインバース今日損切りしました」と説明するなど、大きな損失を出していた。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。