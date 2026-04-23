ISS（国際宇宙ステーション）に2度長期滞在し、今年1月に地球に帰還した宇宙飛行士の油井亀美也さんに、藤井貴彦キャスターがインタビュー。月の次にめざす火星に人類は行けるのか、生物はいるのか…。人類と宇宙の未来について聞きました。

■アポロ計画とアルテミス計画

藤井貴彦キャスター

「今、私たち人類と宇宙の関係が歴史的な転換点を迎えています。人類は今から50年以上前のアポロ計画で、初めて月への着陸を果たしました」

「そこから約半世紀。人類は月の反対側へ到達することができました。最も遠い地点の、新たな記録を打ち立てたということです。これが、ニュースで耳にするアルテミス計画の一環です」

油井さん

「半世紀以上ぶりに、地球からの距離を更新したことになります」

■約5500万キロ離れた火星

藤井キャスター

「ここまででも新たな一歩ですが、人類の探求心は尽きません。人類は次のステージとして、この月を拠点として火星を目指そうとしています。タイミングによって地球との距離も大きく変わりますが、最も地球に近づいた時で約5500万キロ離れています」

油井さん

「ステップバイステップですが、まずは月、そして火星ということです」

藤井キャスター

「人類は火星まで行けるのですか？」

油井さん

「私は必ず行けると断言したいと思います。課題はたくさんありますが、その課題がはっきりしています。人類は課題がはっきりしている目標に向かって、問題に対して協力して、それを解決して、これまで発展してきました。火星に行くのも可能だと思っています」

■人類の活動を場を広げる火星

藤井キャスター

「（ISSから）地球に戻った時は重力を急に感じることになったと思いますが、すぐに歩くことはできたのですか？」

油井さん

「もう数時間で、自分だけで歩けるようになっていました。筋トレもやっていますしね。2回目だったので、1回目の教訓を生かして体がやっぱり覚えているのですね」

藤井キャスター

「それだけちゃんとトレーニングもしながら、地球への帰還も考えていたという油井亀美也宇宙飛行士。前回お話を伺った時は、宇宙からリポートをしてくれました」

油井さん

「クリスマスでしたね。宇宙で本当に楽しめましたが、番組収録も非常に楽しかったです」

藤井キャスター

「今、なぜ月や火星に行くということを考えているのでしょうか？」

油井さん

「50年前のアポロ計画は、冷戦の中で、単独の国が月に行くことがある意味目標みたいな形で進んでいましたが、今はもう明確に月に拠点を作って、月に住む。そして、そこを拠点にさらに火星に行き、人類の活動の場を広げていこうというものです」

「これを国際協力で平和的にやっていこう、という機運が盛り上がっているというところが重要なところだと思っています」

■月の極域に水がないかを探査

藤井キャスター

「月を拠点にして火星を目指すのですか？」

油井さん

「そうですね。それを目指すときに、1つ重要になっている資源が水です。（南極などの）極域には水があるかもしれません。氷かもしれませんが、それがあるかを事前に無人のローバー、（探査機の）ルペックスで確かめます。JAXAでもインドと協力してやっています」

「あれば、そこに人が行って実際にその水を使う。水は電気分解すると酸素と水素になって燃料にもなります。当然飲み水も必要です」

「そういう探査を日本は有人与圧ローバーを造ってしっかり探査し、拠点をどこに作るのがいいのかを調べていく。それをステップバイステップでやっていく計画になっています」

■火星までの移動、片道で250日ほど

藤井キャスター

「地球からISSまでは、片道どれぐらいかかるのですか？」

油井さん

「宇宙船にもよりますが、速い宇宙船なら4時間ぐらいです。（地球から月だと）4日間ぐらいです。宇宙ステーションまでの距離が約400キロだとすると、1000倍遠くに行かないと約40万キロにはなりませんので」

藤井キャスター

「地球から火星まで（約5500万キロ〜4億キロ）、片道どれぐらいかかるのですか？」

油井さん

「行き方にもよりますが、今ある技術だと250日ぐらいかけて行く感じです」

藤井キャスター

「その間、空気・食料・排せつしたものはどうするのですか？」

油井さん

「技術として水や空気はリサイクルをする、あるいは植物も育てて食料にしながら深宇宙に行くということが必要になってくると思います。そういう課題を1つずつ解決して、火星を目指していくということになると思います」

■生活できる場所を「月」で築くには

藤井キャスター

「月を拠点に火星を目指すとなったら、月に人間が生活できる場所をある程度、築かなければいけませんよね」

油井さん

「これもできると思っています。放射線からしっかり守ったり、人間が住める場所や資源を探して造ったりと課題は多いですが…」

「1つのステップとしては、日本に期待されているキャンピングカーみたいな有人与圧ローバーがあります。そこに人が住んで移動ができるというものです」

「そういうものを使って、少しずつ月のどこに住んだらいいのか、どこに基地を造ったらいいのかを調べていくことになると思いますね」

藤井キャスター

「月に普通にいたら放射線の影響を浴びてしまう可能性があるのですか？」

油井さん

「地球は磁場と大気でしっかりと守られているので、皆さんも健康に問題がない感じですが、宇宙ステーションに行くと大気がない分だけ放射線を浴びますし、月に行くとなると磁場の守りからも出てしまいます」

「かなりの放射線をそのまま浴びたら当然命に関わりますので、しっかりと防御をしていく必要があります」

■火星に生物は？…「一番有力な候補」

藤井キャスター

「宇宙開発事業には民間の企業も参加するということですが、この点についてはどう考えていらっしゃいますか？」

油井さん

「月に行く、火星に行くというのも簡単ではないので、国あるいは世界中の国々が協力する必要があると思います」

「民間の企業はそれぞれの長所を持っていますので、それを生かしてお金を出し合って、労力を出し合って協力することで、難しい課題も解決までの時間が短くなりますし、解決できる可能性も増えてきます。いろんな方が協力するのが大事かなと思っています」

藤井キャスター

「よく映画では火星人が出てきます。火星に生物がいる可能性はあるのですか？」

油井さん

「あるとは思いますね。今ちょうど探しているところですが、生命がいるとして、いくつか惑星や衛星の候補がありますが、火星は一番有力な候補ですから。環境としては地球に一番近い惑星と言えるかもしれません」

「ですので、人間もそこに行って生活ができる未来が想像されているわけです」

■「後進の飛行士をしっかりと育てる」

藤井キャスター

「まだまだ宇宙飛行士としてご活躍できるのではないかと思いますが、やはり後進に道を譲るのですか？」

油井さん

「私自身56歳で、自分自身の年も感じてますし、どうしても行きなさい、危険だから行きなさいと言われたら喜んで行きますが、実際は若い人を育てないといけません」

「後進の飛行士をしっかりと育てて、必要な能力を身につけさせて、そして月や火星を目指すのを楽しみに見たいと思っています」

藤井キャスター

「50代中盤の私たちが生きている間に、月面や火星に人類は行けるでしょうか？」

油井さん

「行けると思いますね。確実に行けると思います。住めると思います」

藤井キャスター

「そんな近い未来の話なんですか？」

油井さん

「はい。今考えるとすごい遠い未来のように感じるかもしれませんが、人間が協力した時の問題解決のスピードは本当にすごいので、私はそのすごい人類の可能性の方に懸けたいと思っています」

（4月22日『news zero』より）