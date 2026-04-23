買ってよかった！ダイソンPencilVacの吸引力や機能を編集者が徹底レビュー

オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部・S子。3人の子育てをするワーママの、毎日の掃除を劇的にラクにしてくれた、イチオシのコードレスクリーナーです。

おすすめしたいのが、ダイソンの『Dyson PencilVac Fluffycones』。驚くほどスリムなのに、大きなゴミから微細なホコリまでパワフルに吸い取ってくれるんです。最大の特徴は、自由自在にスライドするヘッドと、目に見えないホコリを可視化するLED。入り組んだ家具の間や低い隙間も、スイスイきれいになります！

ダイソン Dyson PencilVac Fluffycones (SV50 FC) 参考価格 \74920（税込み） 長年愛用していたダイソンが動かなくなり、買い替えを検討することに。以前のモデルにも満足していましたが、少し重さがあり、パーツの着脱に手間がかかるのが気になっていました。



「3度の飯より掃除が好き」な夫が、機能面を徹底リサーチ。他メーカーの手頃な価格帯のものと悩みましたが、最終的に選んだのは最新のダイソンでした。

「毎日使うものだし、ストレスなく掃除できるのが一番！」と、夫のこだわりを全力で肯定して背中をプッシュ。内心では「これで今まで以上に掃除をやってくれるはず……」とニヤリ。夫のやる気をブーストさせる戦略的投資として、思い切って購入を決めました！