買ってよかった！ダイソンPencilVacの吸引力や機能を編集者が徹底レビュー

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オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部・S子。3人の子育てをするワーママの、毎日の掃除を劇的にラクにしてくれた、イチオシのコードレスクリーナーです。

おすすめしたいのが、ダイソンの『Dyson PencilVac Fluffycones』。驚くほどスリムなのに、大きなゴミから微細なホコリまでパワフルに吸い取ってくれるんです。最大の特徴は、自由自在にスライドするヘッドと、目に見えないホコリを可視化するLED。入り組んだ家具の間や低い隙間も、スイスイきれいになります！

ダイソン

Dyson PencilVac Fluffycones (SV50 FC)

参考価格 \74920（税込み）

長年愛用していたダイソンが動かなくなり、買い替えを検討することに。以前のモデルにも満足していましたが、少し重さがあり、パーツの着脱に手間がかかるのが気になっていました。

「3度の飯より掃除が好き」な夫が、機能面を徹底リサーチ。他メーカーの手頃な価格帯のものと悩みましたが、最終的に選んだのは最新のダイソンでした。
「毎日使うものだし、ストレスなく掃除できるのが一番！」と、夫のこだわりを全力で肯定して背中をプッシュ。内心では「これで今まで以上に掃除をやってくれるはず……」とニヤリ。夫のやる気をブーストさせる戦略的投資として、思い切って購入を決めました！

「重い、面倒」からの解放！　とにかく軽い使い心地

とにかく操作が軽快で、まるで「フローリングワイパー」を滑らせているようなスイスイ感。これまでの「重い腰を上げて掃除機を出す」という感覚はもうありません。

立てかけてある本体を手に取り、スイッチを入れる。たったそれだけの動作で、気になったゴミを瞬時に吸い取れる「究極のノンストレス」が最大の魅力です。小学4年生の息子が片手でスイスイ操れるほど。

「あとでやろう」を「今、やっちゃおう」に変えてくれる圧倒的な機動力。この掃除機が家に来てから、少しのホコリも見逃したくなくなるほど、掃除の心理的ハードルが下がりました！

オレンジページnet編集部　S子

可視化ライトでゴミがしっかり見える！

この掃除機最大の衝撃は、独自のライトが床を照らし出した瞬間。

「昨日かけたはずなのに、こんなに!?」と驚くほどホコリがくっきりと浮き彫りになります。ゴミが見えすぎてイヤという声もありますが、私にとってはこれこそが「掃除のしがい」を感じる最高の推しポイントです。

透明の柄の部分にゴミが溜まっていくのが見えるので、「取った感」と「きれいになった実感」も段違い！

オレンジページnet編集部　S子

商品データ

ダイソン
Dyson PencilVac Fluffycones (SV50 FC)
参考価格 \74920（税込み）
https://www.dyson.co.jp/vacuum-cleaners/powerbroom/pencilvac/fluffycones

オレンジページnet編集部
S子

韓国ドラマとおいしいものが好き。血液型と星座をとりあえず確認しがちだが、それほど占いに詳しいわけでもない。うさぎ占いはウーリーうさぎ。

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