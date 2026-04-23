陸上自衛隊で幹部を務め、東日本大震災にも派遣された男性が、姶良市で防災について講演しました。キーワードは、事前の準備とトイレです。

講演会は、加治木高校同窓会が主催しました。

姶良市出身で卒業生の米津浩幸さん（63）は、陸上自衛隊の元陸将補で、東日本大震災では、直後から岩手県で瓦礫の撤去や生活支援を指揮。現在は奈良県の防災を担当しています。

米津さんが強調したのが、事前の準備の大切さ。避難するタイミングや経路を考えておくことで、行動が10分早くなり、命の分かれ目になると訴えました。

また、避難所生活で優先すべき順番として「だす くう ねる」を挙げました。

応援で派遣された能登半島地震で、避難所でトイレの水が流れず、床にまで排泄物が広がっているのを見て、「ご飯は我慢できるがトイレは我慢できない。トイレが汚いと被災者が水分補給や食事を控え、健康のリスクが高まる」と指摘しました。

そして「簡易トイレを購入し試して、慣れておくことが大事」と話しました。

（米津浩幸さん）

「簡易トイレを自分の分は自分で持っておく、準備したら一度試してみる。これをするだけでぜんぜん違う」

「人間は出せないと食べない、食べないと衰弱していく。悪循環を防ぐためには出すという準備をしておくことが大事」

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