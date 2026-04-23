辻希美「ピンが付けれました」髪の毛が伸びてきた次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿公開「ますますママに似てきた」と話題
【モデルプレス＝2026/04/23】タレントの辻希美が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。髪の毛が伸びてきた次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「ますますママに似てきた」ピン留めつけた次女の姿公開
辻は「夢さん髪の毛伸びてきてピンが付けれました」とつづり、サンリオキャラクター・ポチャッコのピンを頭に付けた夢空ちゃんの姿を公開。「そんな今日はお弁当無しの日だったから いつもより少しだけゆっくり？？な朝でした」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「天使」「ますますママに似てきた」「可愛いが渋滞してる」「真ん丸頭に大きなピンついててキュート」「癒される」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「ますますママに似てきた」ピン留めつけた次女の姿公開
◆辻希美、髪の毛が伸びてきた夢空ちゃんの姿公開
辻は「夢さん髪の毛伸びてきてピンが付けれました」とつづり、サンリオキャラクター・ポチャッコのピンを頭に付けた夢空ちゃんの姿を公開。「そんな今日はお弁当無しの日だったから いつもより少しだけゆっくり？？な朝でした」とつづっている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「天使」「ますますママに似てきた」「可愛いが渋滞してる」「真ん丸頭に大きなピンついててキュート」「癒される」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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