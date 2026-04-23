なにわ男子・高橋恭平、パーマヘアで雰囲気一変「似合いすぎ」「プードルみたいで可愛い」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/04/23】なにわ男子の高橋恭平が4月21日、自身のInstagramを更新。パーマヘアを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】なにわ男子メンバー「イメチェン大成功」パーマヘア話題
ストレートヘアが印象的だった高橋は「くっるくっるぅ」とつづり、写真を投稿。ゆるいパーマがかかった新しいヘアスタイルを公開した。
この投稿には「王子様みたい」「似合いすぎ」「プードルみたいで可愛い」「くるくるヘアが格好良い」「イメチェン大成功」「ビジュ最高」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】なにわ男子メンバー「イメチェン大成功」パーマヘア話題
◆高橋恭平、パーマヘア姿公開
ストレートヘアが印象的だった高橋は「くっるくっるぅ」とつづり、写真を投稿。ゆるいパーマがかかった新しいヘアスタイルを公開した。
◆高橋恭平の投稿に反響
この投稿には「王子様みたい」「似合いすぎ」「プードルみたいで可愛い」「くるくるヘアが格好良い」「イメチェン大成功」「ビジュ最高」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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