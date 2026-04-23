欧州株 全体相場は軟調も、ハイテク株が逆行高
欧州株 全体相場は軟調も、ハイテク株が逆行高
東京時間16:23現在
英ＦＴＳＥ100 10416.27（-60.19 -0.57%）
独ＤＡＸ 24127.60（-67.30 -0.28%）
仏ＣＡＣ40 8186.99（+30.56 +0.37%）
スイスＳＭＩ 13140.31（+72.68 +0.55%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:23現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49393.00（-275.00 -0.55%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7143.50（-27.75 -0.39%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26991.25（-91.75 -0.34%）
東京時間16:23現在
英ＦＴＳＥ100 10416.27（-60.19 -0.57%）
独ＤＡＸ 24127.60（-67.30 -0.28%）
仏ＣＡＣ40 8186.99（+30.56 +0.37%）
スイスＳＭＩ 13140.31（+72.68 +0.55%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:23現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49393.00（-275.00 -0.55%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7143.50（-27.75 -0.39%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26991.25（-91.75 -0.34%）