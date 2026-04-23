欧州株　全体相場は軟調も、ハイテク株が逆行高
東京時間16:23現在
英ＦＴＳＥ100　 10416.27（-60.19　-0.57%）
独ＤＡＸ　　24127.60（-67.30　-0.28%）
仏ＣＡＣ40　 8186.99（+30.56　+0.37%）
スイスＳＭＩ　 13140.31（+72.68　+0.55%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:23現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49393.00（-275.00　-0.55%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7143.50（-27.75　-0.39%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　26991.25（-91.75　-0.34%）