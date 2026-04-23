メインシナリオ・・・22日に14日の安値0.8685ポンドを下抜いて直近の安値を更新し、短期のトレンドは下向きに傾いている。3月21日の安値0.8631ポンドを割り込めば、3月19日の安値0.8612ポンドや3月16日の安値0.8610ポンド、昨年8月20日の安値0.8609ポンド、昨年7月7日・8月14日の安値0.8597ポンドを試す可能性がある。昨年7月7日・8月14日の安値0.8597ポンドを維持できなければ、昨年6月27日の安値0.8508ポンドや0.8500ポンドの節目が下値の目標になる。



サブシナリオ・・・一方、17日の高値0.8724ポンドを上抜き、8日の高値0.8728ポンドも上抜けば、4月7日の高値0.8741ポンドや3月31日・4月1日の高値0.8742ポンドを試す可能性がある。



MINKABU PRESS

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