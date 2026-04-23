メインシナリオ・・・やや買い優勢、0.7222突破に注目。8日に21日線を上抜き、16日に年初来高値を更新すると、17日には0.7222まで上値を伸ばした。その後、0.71台を中心に日柄で直近の上昇を調整している。調整後は、再度、地合いを引き締めるとみる。17日の高値0.7222突破が注目される。高値更新となれば、22年6月3日の高値0.7283や節目の0.7300が視野に入る。0.73台に乗せると、同水準に特に目立った抵抗が見当たらないことから、節目の0.7400や22年4月20・21日の高値0.7458が意識される。



サブシナリオ・・・一方、下落となれば、節目の0.7100や一目均衡表の雲の上限0.7069付近が支持になる。これらを下抜くと、21日線がある0.7033や節目の0.7000が意識される。



MINKABU PRESS

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